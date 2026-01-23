"Vă rugăm să consideraţi această scrisoare ca o notificare a retragerii de către Consiliul pentru Pace a invitaţiei sale de a participa la ceea ce va fi cel mai prestigios Consiliu al Liderilor reunit vreodată", a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Socială.



După ce a zguduit ordinea mondială şi s-a retras din mai multe organisme ale ONU, Donald Trump încearcă să creeze o instituţie internaţională cu autoproclamatul său "Consiliu pentru Pace", ceea ce îi lasă sceptici pe unii experţi.



Franţa şi Regatul Unit au refuzat să participe, în timp ce Uniunea Europeană a exprimat "serioase îndoieli" cu privire la această organizaţie care acordă o importanţă considerabilă partenerilor istorici ai Statelor Unite în Orientul Mijlociu, aliaţilor ideologici ai lui Donald Trump şi ţărilor dornice să atragă atenţia preşedintelui american.



Într-un discurs remarcabil susţinut marţi la Forumul Economic Mondial, în Elveţia, Carney a subliniat ruptura din ordinea mondială şi a îndemnat "puterile medii" să se unească pentru a confrunta forţele "hegemonice". La care Donald Trump i-a răspuns că Canada există "datorită Statelor Unite".



"Canada nu există datorită Statelor Unite", a replicat joi prim-ministrul canadian. "Canada prosperă pentru că suntem canadieni. Suntem stăpâni în propria noastră casă, aceasta este ţara noastră, acesta este viitorul nostru", a adăugat el în oraşul Quebec, explicând dorinţa lui de a face din ţara sa un "far" în această perioadă de "declin democratic".



"Putem demonstra că o altă cale este posibilă, că traiectoria istoriei nu este destinată să se curbeze spre autoritarism şi excluziune, ci că se poate curba totuşi spre progres", a adăugat premierul canadian.

