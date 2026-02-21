Casa Albă precizează că a semnat o proclamaţie „invocând autoritatea sa în temeiul secţiunii 122 din Legea Comerţului din 1974” pentru a impune „o taxă temporară la import”.

Curtea Supremă a Statelor Unite a stabilit vineri, la exact un an de la învestirea lui Donald Trump, că o mare parte a taxelor vamale pe care le-a anunţat în aprilie 2025 sunt ilegale. În replică, Donald Trump a criticat judecătorii Curţii Supreme care i-au blocat utilizarea tarifelor vamale, numindu-i „o ruşine pentru naţiune”. El a anunţat că va semna imediat un ordin de majorare globală a tarifelor cu 10%, în baza Secţiunii 122 din Legea Comerţului din 1974, şi că va începe investigaţii privind practicile comerciale neloiale, care ar permite impunerea unor tarife suplimentare. De asemenea, a susţinut că are autoritatea de a introduce tarife suplimentare în temeiul legislaţiei existente, fără aprobarea Congresului.

Ulterior, Trump a postat pe Truth Social: „Este marea mea onoare să fi semnat tocmai acum, din Biroul Oval, un Tarif Global de 10% pentru toate ţările, care va intra în vigoare aproape imediat.”

Taxa temporară la import va intra în vigoare pe 24 februarie, la ora 12:01 ET.

La câteva minute după aceea, Casa Albă a publicat o fişă informativă explicând că Trump a semnat o proclamaţie „invocând autoritatea sa în temeiul secţiunii 122 din Legea Comerţului din 1974” pentru a impune „o taxă temporară la import”.

Secţiunea 122 din Legea Comerţului din 1974 îi cere preşedintelui să adopte măsuri care pot include o suprataxă temporară la import (tarif), atunci când este necesar pentru a aborda «deficite mari şi grave ale balanţei de plăţi ale Statelor Unite» sau anumite alte situaţii care prezintă «probleme fundamentale ale plăţilor internaţionale». Secţiunea 122 nu a mai fost utilizată până acum şi, prin urmare, instanţele nu au avut ocazia să interpreteze formularea sa.

Legea impune însă limite pentru astfel de tarife, care pot fi aplicate de preşedinte pentru „o perioadă care nu depăşeşte 150 de zile” şi nu pot depăşi 15%”.

Canada şi Mexic vor fi exceptate de la noua taxă temporară, în conformitate cu pactul comercial nord-american, a precizat Casa Albă. De asemenea, sunt exceptate anumite produse alimentare, precum carnea de vită şi roşiile, precum şi mineralele critice. conform The Guardian.

„Am vrut să fiu un băiat cuminte”, a spus Trump, descriindu-şi relativa reţinere în emiterea tarifelor.