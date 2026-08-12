Astfel, persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experţi tehnici-judiciari şi executori judecătoreşti au din nou acces în e-Terra începând de miercuri, 12 august 2026, scrie News.ro.

De asemenea, notarii publici pot solicita şi obţine prin intermediul aplicaţiei informatice extrase de carte funciară pentru autentificare, precum şi extrase de carte funciară pentru informare. Potrivit sursei citate, celelalte platforme online gestionate de ANCPI vor fi repuse în funcţiune în perioada următoare. Plata în e-Terra se face momentan prin ordin de plată sau la casierie.

Aplicația e-Terra și-a reluat activitatea

„Persoanele autorizate să execute lucrări de cadastru, experţi tehnici-judiciari, executori judecătoreşti, au din nou acces în aplicaţia e-Terra începând de astăzi, 12 august 2026. Tot începând de astăzi, notarii publici pot solicita şi obţine prin intermediul aplicaţiei informatice extrase de carte funciară pentru autentificare, necesare instrumentării actelor translative sau constitutive de drepturi reale, şi extrase de carte funciară pentru informare”, anunţă, miercuri, Guvernul.

Sursa citată menţionează că extrasele de carte funciară pentru informare pot fi obţinute de orice alt solicitant, fie prin intermediul persoanelor care au cont în aplicaţia e-Terra (notari publici, persoane autorizate să efectueze documentaţii cadastrale), fie de la ghişeele oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi la cele ale birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară din circumscripţia cărora se situează imobilele de interes.

Aceeaşi sursă menţionează că repornirea activităţii priveşte exclusiv sistemul integrat e-Terra, celelalte platforme online gestionate de ANCPI (precum Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni, MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate, Geoportal) vor fi repuse în funcţiune în perioada următoare cu informarea în prealabil a partenerilor şi publicului.

Cum se poate face momentan plata în e-Terra

„În primele zile de la reluarea activităţii, plata în aplicaţia e-Terra, pentru serviciile furnizate de OCPI, nu se va putea efectua cu cardul, ci doar prin ordin de plată sau la casieria oficiului prestator”, precizează aceeaşi sursă.

Potrivit Guvernului, în prima zi de reluare a activităţii, 11 august 2026, au fost înregistrate 24.695 de cereri, din care 12.887 de referenţii OCPI şi 11.808 de către notarii publici. În această zi s-au conectat şi au efectuat operaţiuni în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară 1.052 de utilizatori interni (salariaţi ANCPI şi OCPI) şi 814 notari publici.

Toate cele 42 de oficii au finalizat înregistrarea cererilor primite prin corespondenţă în perioada cât sistemul nu a fost disponibil.

În ceea ce priveşte cele aproximativ 94.000 de cereri aflate în curs de soluţionare la momentul incidentului, termenele legale au fost prelungite printr-o decizie internă a ANCPI, iar soluţionarea acestora va fi tratată cu celeritate.

Pentru a veni în sprijinul partenerilor şi cetăţenilor, ANCPI a luat decizia de prelungire a programului de depunere a cererilor (la ghişee şi în aplicaţia e-Terra), de la 8:30 la 16:00, şi pune la dispoziţie linii telefonice dedicate de Call Center.

Informaţii şi suport pot fi obţinute la numerele de telefon 0749012525, 0749016331 şi 0735950582.

Liniile de Call Center sunt destinate furnizării de informaţii şi îndrumării utilizatorilor cu privire la accesarea şi utilizarea aplicaţiei e-Terra, precum şi la eventualele situaţii întâmpinate în procesul de reluare a activităţii, mai arată sursa citată.

ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic

În 15 iulie, ANCPI a fost ţinta unui atac cibernetic care a dus la cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituţiei. Aplicaţia de cadastru şi carte funciară nu funcţionează de atunci.

Guvernul a anunţat, în 27 iulie, că echipele tehnice ale ANCPI lucrează la reconstrucţia integrală a infrastructurii şi la operaţionalizarea aplicaţiei e-Terra direct în cloud-ul guvernamental.

În 30 iulie, Guvernul anunţa că reconstrucţia infrastructurii informatice şi migrarea aplicaţiei e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate, iar aplicaţia urmează să fie supusă unui proces riguros de testare, înainte de repunerea în funcţiune.