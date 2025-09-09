Casa Albă: Atacul Israelului asupra Doha „nu servește obiectivelor israeliene sau americane”

Atacul Israelului asupra Doha „nu promovează obiectivele israeliene sau americane”, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, deşi preşedintele Donald Trump crede că eliminarea Hamas „este un obiectiv demn” de urmărit.

Karoline Leavitt a subliniat că Qatarul este un „aliat apropiat” al Statelor Unite şi a spus că preşedintele Trump se simte „foarte nefericit” în legătură cu la locul unde a avut loc atacul israelian.

Ea a precizat că preşedintele Trump a fost informat de armata SUA că Israelul va ataca Hamas şi i-a ordonat trimisului special Steve Witkoff să informeze Qatarul despre atacul iminent.

Leavitt a mai spus că, în urma atacului, preşedintele Trump a vorbit atât cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, cât şi cu emirul Qatarului.

Reporterii i-au adresat secretarului de presă Karoline Leavitt mai multe întrebări cu privire la ceea ce ştia Washingtonul despre atacul Israelului din Doha înainte ca acesta să aibă loc. Ea a repetat în mare parte o declaraţie deja pregătită, notează Reuters.

Declaraţia citită de Karoline Leavitt:

„În această dimineaţă, administraţia Trump a fost informată de armata Statelor Unite că Israelul atacă Hamas, care din nefericire se afla într-o zonă din Doha, capitala Qatarului, bombardând unilateral în interiorul Qatarului, o naţiune suverană şi un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile şi îşi asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a media pacea. Acest lucru nu promovează obiectivele Israelului, nici ale Americii.

Cu toate acestea, eliminarea Hamasului, care a profitat de suferinţa celor care trăiesc în Gaza, este un obiectiv demn de urmărit.

Preşedintele Trump i-a ordonat imediat trimisului special Witkoff să informeze Qatarul despre atacul iminent, ceea ce acesta a şi făcut.

Preşedintele consideră Qatarul un aliat puternic şi un prieten al Statelor Unite şi regretă profund locul acestui atac.

Preşedintele Trump doreşte ca toţi ostaticii din Gaza şi cadavrele celor morţi în acest război să fie eliberaţi imediat.

Preşedintele Trump a vorbit şi cu prim-ministrul Netanyahu după atac. Prim-ministrul i-a spus preşedintelui Trump că doreşte să facă pace şi asta cât mai repede.

Preşedintele Trump consideră că acest incident nefericit ar putea fi o oportunitate pentru pace.

Preşedintele a vorbit şi cu emirul şi prim-ministrul Qatarului şi le-a mulţumit pentru sprijinul şi prietenia faţă de ţara noastră. El i-a asigurat că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla pe teritoriul lor”.

