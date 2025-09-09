Casa Albă: Atacul Israelului asupra Doha „nu servește obiectivelor israeliene sau americane”

Stiri externe
09-09-2025 | 21:59
Donald Trump
Getty

Atacul Israelului asupra Doha „nu promovează obiectivele israeliene sau americane”, a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, deşi preşedintele Donald Trump crede că eliminarea Hamas „este un obiectiv demn” de urmărit. 

autor
Vlad Dobrea

Karoline Leavitt a subliniat că Qatarul este un „aliat apropiat” al Statelor Unite şi a spus că preşedintele Trump se simte „foarte nefericit” în legătură cu la locul unde a avut loc atacul israelian.

Ea a precizat că preşedintele Trump a fost informat de armata SUA că Israelul va ataca Hamas şi i-a ordonat trimisului special Steve Witkoff să informeze Qatarul despre atacul iminent.

Leavitt a mai spus că, în urma atacului, preşedintele Trump a vorbit atât cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, cât şi cu emirul Qatarului.

Reporterii i-au adresat secretarului de presă Karoline Leavitt mai multe întrebări cu privire la ceea ce ştia Washingtonul despre atacul Israelului din Doha înainte ca acesta să aibă loc. Ea a repetat în mare parte o declaraţie deja pregătită, notează Reuters.

Citește și
Volodimir Zelenski
Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că va cuceri Donbasul în 3-4 luni

Declaraţia citită de Karoline Leavitt:

„În această dimineaţă, administraţia Trump a fost informată de armata Statelor Unite că Israelul atacă Hamas, care din nefericire se afla într-o zonă din Doha, capitala Qatarului, bombardând unilateral în interiorul Qatarului, o naţiune suverană şi un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune eforturi considerabile şi îşi asumă cu curaj riscuri alături de noi pentru a media pacea. Acest lucru nu promovează obiectivele Israelului, nici ale Americii.

Cu toate acestea, eliminarea Hamasului, care a profitat de suferinţa celor care trăiesc în Gaza, este un obiectiv demn de urmărit.

Preşedintele Trump i-a ordonat imediat trimisului special Witkoff să informeze Qatarul despre atacul iminent, ceea ce acesta a şi făcut.

Preşedintele consideră Qatarul un aliat puternic şi un prieten al Statelor Unite şi regretă profund locul acestui atac.

Preşedintele Trump doreşte ca toţi ostaticii din Gaza şi cadavrele celor morţi în acest război să fie eliberaţi imediat.

Preşedintele Trump a vorbit şi cu prim-ministrul Netanyahu după atac. Prim-ministrul i-a spus preşedintelui Trump că doreşte să facă pace şi asta cât mai repede.

Preşedintele Trump consideră că acest incident nefericit ar putea fi o oportunitate pentru pace.

Preşedintele a vorbit şi cu emirul şi prim-ministrul Qatarului şi le-a mulţumit pentru sprijinul şi prietenia faţă de ţara noastră. El i-a asigurat că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla pe teritoriul lor”.

Sursa: News.ro

Etichete: israel, donald trump, Doha, casa alba,

Dată publicare: 09-09-2025 21:59

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
Citește și...
Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că va cuceri Donbasul în 3-4 luni
Stiri externe
Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că va cuceri Donbasul în 3-4 luni

Vladimir Putin le-a spus lui Donald Trump şi trimisului special al SUA în Ucraina, Steve Witkoff, că intenţionează să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei în câteva luni, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu. 

Până unde poate duce criza de imagine generată de Trump. Americanii de la Coca-Cola încep să se prezinte ”Made in Germany”
Stiri externe
Până unde poate duce criza de imagine generată de Trump. Americanii de la Coca-Cola încep să se prezinte ”Made in Germany”

Pe măsură ce reputația globală a mărcilor din Statele Unite scade, unele firme americane apelează la strategii de marketing neobișnuite. Coca-Cola, de exemplu, un brand practic sinonim cu America, se promovează acum ca ”Made in Germany”.  

Premierul francez şi-a prezentat oficial demisia. Macron este în căutarea unui înlocuitor, pentru a cincea oară în doi ani
Stiri externe
Premierul francez şi-a prezentat oficial demisia. Macron este în căutarea unui înlocuitor, pentru a cincea oară în doi ani

Emmanuel Macron caută al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, după demiterea lui Francois Bayrou în urma opoziției față de planurile sale bugetare, relatează Reuters.

Recomandări
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE
Stiri actuale
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE.  

Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei
Stiri actuale
Acuzații de corupție la Elcen. Ce ar fi făcut ”managerul anului” în schimbul unei mite de 40.000 de lei

Acuzații de corupție la Elcen, cel mai mare furnizor de apă caldă și căldură pentru București. Directorul general și cel comercial sunt bănuiți de luare și dare de mită și au fost duși la audieri.

Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană
Stiri Sociale
Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

Mulți români preferă să își țină banii în portofel să câștige cash și să plătească tot așa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Septembrie 2025

45:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 09 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28