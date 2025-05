Trump a concediat zeci de angajați ai Consiliului de Securitate Națională specializați în „chestiuni geopolitice importante”

Administrația prezidențială americană a început reduceri masive de personal la Consiliul Național de Securitate (NSC), concediind zeci de angajați, relatează The Washington Post, Reuters și CNN, citând surse.

Reducerile au afectat atât persoanele numite în administrație, cât și oficialii detașați de la Departamentul de Stat, Pentagon și alte agenții, scriu publicațiile.

Potrivit CNN, peste o sută de angajați ai Consiliului au fost plasați în concediu administrativ. Reuters scrie că printre aceștia se aflau oficiali specializați în „chestiuni geopolitice importante”.

Aceștia au primit notificările de concediere pe 23 mai, cu puțin timp înainte de sfârșitul zilei de lucru și începutul weekendului. Mulți dintre cei concediați se așteaptă acum să se întoarcă la departamentele lor.

Reducerile au început după ce secretarul de stat american Marco Rubio a preluat conducerea NSC. El l-a înlocuit pe Mark Walz în funcția de consilier pentru securitate națională după scandalul care a implicat scurgerea de informații confidențiale despre activitățile Casei Albe către o discuție de la Signal, unde redactorul-șef al The Atlantic, Jeffrey Goldberg, a fost invitat din greșeală.

În urma demisiei lui Walz, Casa Albă a precizat că reducerile la scară largă ale NSC erau inevitabile, scrie The Washington Post.

Susținătorii reducerilor susțin că acestea au crescut semnificativ sub precedenții președinți americani.

Astfel, sub George W. Bush, în cadrul NSC lucrau 204 persoane, sub Barack Obama - 222, sub Joe Biden - 186. În același timp, în timpul primului mandat al lui Trump, în consiliu erau 119 angajați. Acum vor să reducă numărul acestuia, excluzând personalul administrativ, la 50-60 de persoane.

