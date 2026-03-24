Mai mult decât atât, au alimentat suspiciuni privind utilizarea informațiilor privilegiate, relatează BFMTV, citând o analiză publicată de Financial Times, preluată de news.ro.

Tranzacții de sute de milioane de dolari înainte de anunț

Potrivit datelor analizate de Financial Times, investitorii au plasat tranzacții de aproximativ 580 de milioane de dolari pe piața petrolului cu circa 15 minute înainte ca Trump să publice pe platforma Truth Social un mesaj în care afirma că discuțiile cu Iranul sunt „productive”.

În intervalul 6:49 – 6:50 dimineața, ora New York, aproximativ 6.200 de contracte futures Brent și WTI au fost tranzacționate, conform calculelor realizate pe baza datelor furnizate de Bloomberg.

La 7:04, Trump a publicat mesajul în care făcea referire la presupusele discuții cu Teheranul. Anunțul a provocat imediat o scădere a prețului petrolului și fluctuații puternice pe mai multe piețe, inclusiv pe contractele futures de pe Wall Street și pe acțiunile europene.

Investitorii ridică semne de întrebare

Momentul exact al acestor operațiuni a atras atenția analiștilor de pe piețele financiare.

„Este dificil să se dovedească o legătură de cauzalitate, dar trebuie să ne întrebăm cine ar fi fost relativ agresiv în vânzarea de contracte futures în acel moment, cu 15 minute înainte de postarea lui Trump”, a declarat un strateg de piață de la o firmă americană de brokeraj.

În prezent, nu se știe dacă tranzacțiile au fost realizate de o singură entitate sau de mai mulți investitori.

Casa Albă respinge acuzațiile

Reprezentanții administrației americane au respins însă categoric orice suspiciune.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a afirmat: „Singurul obiectiv al preşedintelui Trump şi al oficialilor din administraţia Trump este să facă ceea ce este mai bine pentru poporul american”.

„Casa Albă nu tolerează niciun funcţionar al administraţiei care profită ilegal de informaţii privilegiate, iar orice insinuare conform căreia funcţionarii sunt implicaţi într-o astfel de activitate fără dovezi este o afirmaţie nefondată şi iresponsabilă” a adăugat Desai.

„Cineva tocmai s-a îmbogățit considerabil”

Mai mulți investitori spun însă că acest episod nu este unul izolat. Unele fonduri speculative au observat că în ultimele luni au existat mai multe situații în care tranzacții importante au fost plasate chiar înaintea unor anunțuri oficiale ale guvernului american.

Un administrator de portofoliu a declarat că în rândul investitorilor crește un anumit „nivel de frustrare”, afirmând: „din experienţa (sa) pe pieţe din ultimii 25 de ani, acest lucru este cu adevărat anormal; cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil”.

Teheranul neagă negocierile

Situația s-a complicat și mai mult după ce președintele parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a negat existența unor negocieri cu Washingtonul.

„Ştiri false sunt folosite pentru a manipula pieţele financiare şi petroliere şi pentru a scăpa din mlaştina în care sunt prinşi Statele Unite şi Israelul”, a afirmat acesta.

Suspiciuni mai vechi privind manipularea piețelor

Unii analiști consideră că volumele tranzacționate nu sunt neapărat neobișnuite pentru piața petrolului, însă combinația dintre o tendință puternic ascendentă a pieței și un anunț politic surpriză ar fi amplificat volatilitatea.

Anul trecut au existat deja suspiciuni privind posibile manipulări ale piețelor financiare. În timpul crizei legate de tarifele vamale, mai mulți politicieni democrați au cerut deschiderea unei anchete, avertizând că aceste „fluctuaţii constante” pot crea „oportunităţi periculoase de tranzacţii pe baza unor informaţii privilegiate”.