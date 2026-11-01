Publicația The Guardian a selectat câteva dintre cele mai spectaculoase destinații, iar România se află pe listă.

Drumeții și observarea urșilor în Transilvania

În Parcul Național Piatra Craiului, turiștii au șanse mai mari să întâlnească urme de urs sau de lup decât pașii altor drumeți. Munții Carpați reprezintă unul dintre ultimele refugii europene pentru marii prădători. Numai în România se estimează că trăiesc peste 10.000 de urși bruni și aproximativ 2.500 de lupi, notează publicația britanică.

Un circuit ghidat de șapte zile îi poartă pe turiști prin peisajele carstice spectaculoase ale Transilvaniei și oferă o introducere în drumețiile de iarnă cu rachete de zăpadă și colțari. Tabăra de bază este o pensiune situată la peste 1.000 de metri altitudine, în satul Măgura.

Traseele urcă spre culmea Dealului Măgurice sau spre platoul dintre masivele Piatra Craiului și Bucegi. În aceste locuri, liniștea poate fi întreruptă doar de urletul unui lup. Una dintre cele mai spectaculoase drumeții străbate Prăpăstiile Zărneștilor, unde pereții verticali de calcar se ridică până la 200 de metri deasupra fundului canionului înghețat, mai scrie publicația.

Când nu explorează peisajele de iarnă, turiștii pot vizita biserici medievale, centrul vechi pietruit al Brașovului și sanctuarul de urși Libearty, unde au fost salvați peste 120 de urși bruni din condiții de captivitate și abuz.

Programul include și o vizită la Castelul Bran, adesea asociat cu legenda lui Dracula. Deși scriitorul Bram Stoker nu a ajuns niciodată în România și nici nu a vizitat castelul, Bran este adesea prezentat drept sursa de inspirație pentru reședința personajului său. Cu turnurile sale înconjurate de peisajul Carpaților și acoperite de brumă sau zăpadă, castelul capătă iarna o atmosferă și mai gotică, iar vizitatorii sunt mai puțini decât în aglomeratul sezon estival.

Circuitul de iarnă de șapte nopți în Transilvania costă de la 1.459 de lire sterline de persoană. Prețul include cazarea, mesele, transportul, activitățile, ghidul, rachetele de zăpadă și bețele de trekking.

Laponia finlandeză

La Ruka, primii schiori ai sezonului au coborât pe pârtii încă din 2 octombrie. Situată puțin la nord de Cercul Polar, stațiunea este apreciată de familiile finlandeze pentru sezonul lung, zăpada de care se poate bucura aproape sigur și atmosfera primitoare a satului montan. În timpul nopților polare, lumina zilei se reduce la câteva ore de amurg, însă pârtiile sunt iluminate artificial, astfel că activitățile nu sunt întrerupte.

Printre experiențele mai neobișnuite se numără plutirea în liniște pe râul înghețat Kiveskoski, într-un costum special care protejează împotriva frigului, de la 135 de euro, coborârea cu o sanie de tip alpine coaster, care poate atinge aproximativ 40 km/h, de la 11,88 euro, sau practicarea salutului soarelui în pădure, înconjurat de reni, de la 45 de euro.

Observarea stelelor în Parcul Național Cairngorms, Scoția

În mijlocul iernii, soarele apune în Parcul Național Cairngorms puțin după ora 15:30 și răsare abia în jurul orei 8:50 în dimineața următoare. Nopțile lungi și poluarea luminoasă redusă transformă zona într-un loc ideal pentru observarea cerului. Regiunea din jurul localităților Tomintoul și Glenlivet este desemnată Parc Internațional al Cerului Întunecat.

Centrul Discovery din satul Tomintoul pune la dispoziția vizitatorilor echipamente pentru observarea stelelor, pe bază de rezervare. Acestea pot fi folosite în locuri recomandate, precum Tomintoul Field of Hope, unde există un pavilion special amenajat pentru observarea cerului.

Centrul găzduiește și evenimente astronomice. Pe 18 noiembrie este programată o sesiune de observare a Lunii, iar la mijlocul lunii decembrie, când ploaia de meteori Geminide ajunge la maxim, va avea loc o seară dedicată observării stelelor căzătoare. Donația sugerată este de 7 lire sterline.

Săniuș și ghețari în Chamonix, Franța

Aflat la poalele masivului Mont Blanc, Chamonix este cunoscut în special pentru pârtiile dificile și traseele de schi în afara domeniilor amenajate. Însă peisajul spectaculos oferă numeroase experiențe și celor care nu schiază.

În Chamonix, Muzeul Mont-Blanc, deschis în iulie, prezintă istoria văii și aventurile alpine, din epoca glaciară până în prezent. Printre exponate se numără obiecte din primele Jocuri Olimpice de iarnă, organizate la Chamonix în 1924, precum și bastonul lui Jacques Balmat, unul dintre cei doi alpiniști care au cucerit pentru prima dată Mont Blanc, în 1786.

Ascensiunea pe munte este rezervată alpiniștilor experimentați, însă turiștii pot ajunge cu telecabina din centrul orașului la Aiguille du Midi, la altitudinea de 3.842 de metri. O călătorie dus-întors costă 43 de euro. La finalul zilei, cei interesați pot încerca și pârtia de săniuș La Luge, unde accesul pietonal cu instalația de transport și o coborâre costă 23 de euro.

Igloo-uri și târguri de Crăciun în Innsbruck, Austria

Înconjurat de Alpii austrieci, Innsbruck oferă priveliști montane aproape oriunde te-ai afla: pe străduțele medievale din centrul vechi sau pe malurile râului Inn, printre casele colorate. În jurul orașului există 12 domenii schiabile, accesibile în 15-75 de minute cu transportul public, însă unele atracții merită vizitate și de cei care nu schiază.

Trambulina de schi Bergisel, proiectată de arhitecta Zaha Hadid, domină orașul, iar panorama este și mai spectaculoasă de pe platforma de observație. Tot Hadid a proiectat patru dintre stațiile telefericului Nordpark, remarcabile prin acoperișurile fluide din sticlă, inspirate de forma gheții și a ghețarilor. Instalația transportă turiștii spre munții Nordkette, de unde se poate admira capitala regiunii Tirol de sus.

Pentru cei care caută adrenalină, există posibilitatea de a coborî cu bobul pe pista olimpică de 1.399 de metri de la Igls, cu viteze de până la 115 km/h. Experiența de bobrafting începe de la 45 de euro, iar o coborâre cu un pilot profesionist într-un bob de competiție costă de la 119 euro. La Rangger Köpfl se poate încerca săniușul nocturn, de la 25 de euro.

Drumeții culinare în Dolomiți, nordul Italiei

Bucătăria consistentă din Tirol este perfectă pentru zilele reci de iarnă. Printre preparatele tradiționale se numără găluștele Knödel, servite cu unt topit și parmezan, pastele umplute cu ricotta și spanac, Schlutzkrapfen, și Bauerngröstl, un preparat rustic cu cartofi, gătit într-o tigaie de fontă.

O vacanță de șapte zile organizată de specialiștii în turism montan Inntravel combină drumețiile prin parcul natural Drei Zinnen, cunoscut și ca Tre Cime, cu descoperirea gastronomiei locale.

Vacanța de șapte nopți în Dolomiții italieni, organizată de Inntravel, costă de la 1.076 de lire sterline de persoană. Pachetul include cazare cu demipensiune, abonament pentru transportul local cu autobuzul și transferuri.