România lansează o campanie de promovare turistică pe BBC în colaborare cu Charlie Ottley. VIDEO

Acestea sunt realizate în colaborare cu producătorul britanic Charlie Ottley. Spoturile prezintă peisajele, natura şi oportunităţile de ecoturism şi aventură, dar şi atracţiile naturale şi culturale ale Transilvaniei pornind de la mitul lui Dracula.

„Trei spoturi de promovare a României vor fi difuzate pe BBC World News în perioada 01-29 noiembrie 2026, în cadrul unei campanii derulate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), în colaborare cu producătorul britanic Charlie Ottley. Materialele, cu o durată de câte 60 de secunde, prezintă oferta turistică a ţării prin imagini dedicate naturii, aventurii, patrimoniului cultural şi identităţii locale. În total, sunt programate 20 de difuzări", precizează Ministerul Economiei.

„România are resurse turistice care îi pot asigura o poziţie distinctă pe piaţa europeană, de la Delta Dunării şi biodiversitatea sa până la patrimoniul cultural şi oferta balneară. Trebuie să le promovăm mai bine pe pieţele internaţionale, dar şi să susţinem dezvoltarea lor prin investiţii. Campania difuzată pe BBC World News cuprinde trei spoturi care prezintă o parte din această diversitate. Unul dintre ele valorifică legenda lui Dracula, a cărei notorietate internaţională reprezintă un element de atractivitate, cu atât mai mult cu cât spotul este difuzat în perioada de Halloween. Important este ca turiştii să descopere că România înseamnă mult mai mult decât această legendă, că are destinaţii şi experienţe turistice care merită explorate în toate anotimpurile şi pentru care să îşi dorească să revină", a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.