Cel puțin șase persoane au fost rănite după o serie de împușcături la o petrecere de Halloween, în noaptea de sâmbătă spre duminică, lângă Universitatea Delaware. Studenții costumați au fugit speriați, relatează New York Post.

Poliția a fost chemată într-o zonă aglomerată din centrul orașului Newark, Delaware, imediat după ora 23:00. Martorii au spus că Main Street era plină de oameni care sărbătoreau Halloweenul când s-au tras mai multe focuri.

„Oamenii alergau, țipau. Erau elicoptere pe cer care puneau reflectoarele pe oameni", a declarat martorul Jayden Ngalim pentru NBC Philadelphia. „Oamenii alergau pe stradă. A devenit un haos foarte repede." Un alt martor, Nathaniel Davila, a reltatat că a auzit un sunet ascuțit înainte ca lumea să înceapă să fugă: „Eram chiar acolo, la colț, și tot ce auzeam erau pocnituri ascuțite. Oamenii credeau la început că sunt mașini, apoi toată lumea a început să alerge.”

Un al treilea martor, Landon Singleton, a povestit că s-a repezit la una dintre victime, și-a scos tricoul și l-a presat pe rana de glonț. „Mi-a strâns mâna, era ultima lui speranță", a spus el.

Universitatea a emis o alertă de urgență înainte de ora 23:30, avertizând studenții să evite zona. Toate cele șase victime au fost transportate la spitale din zonă, starea lor fiind necunoscută duminică dimineață. Nu există încă detalii despre arestări sau suspecți.