Accidentul a avut loc în apropierea intrării pe autostrada dintre Bursa şi staţiunea balneară Izmir, a precizat guvernoratul din Manisa pe X.

În acest accident, 11 dintre concetăţenii noştri şi-au pierdut viaţa şi 27 au fost răniţi”, a adăugat acesta.

Echipele de intervenţie au fost trimise imediat la faţa locului, a precizat ministrul de Interne Mustafa Ciftçi, pe contul său de X. „Urmărim îndeaproape evoluţia situaţiei, în coordonare cu toate instituţiile implicate”, a asigurat acesta.

Fotografiile agenţiilor de presă arată autocarul răsturnat peste parapetele de siguranţă şi cu parbrizul spart.