„Am găsit corpurile a două persoane. Un rănit a fost spitalizat”, a declarat guvernatorul Nevsehir, Huseyin Kok, scrie News.ro.

Accidentul a avut loc la ora locală 15.15 (14.15, ora României), în urma „unei căderi de pietre, provocată de o alunecare de teren în oraşul Göreme”, în apropierea unui muzeu în aer liber, a precizat guvernatorul.

Zona a fost închisă imediat publicului.

„Operaţiunile noastre de căutare şi salvare la faţa locului sunt în curs. Guvernul şi continuă eforturile la faţa locului cu toate resursele disponibile”, a declarat Huseyin Kok.

La Cappadocia, un adevărat magnet al turiştilor din întreaga lume, există numeroase formaţiuni stâncoase, cunoscute sub numele de „hornuri ale zânelor”, în urma unei activităţi vulcanice foarte vechi.