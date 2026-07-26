Această aeronavă uşoară a lovit sâmbătă dimineaţa acoperişul în pantă al casei, relatează News.ro.

Poliţia a anunţat iniţial un mort şi un dispărut şi a confirmat sâmbătă seara moartea a două persoane care se aflau la bordul avionului, doi bărbaţi, în vârstă de 65 şi 67 de ani, originari din Bremen.

În urma unor "operaţiuni de salvare îndelungate şi complexe", epava a fost "în întregime" degajată, iar locuitorii, evacuaţi, s-au putut întoarce acasă.

Nicio persoană nu a fost rănită la sol.

Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza acestui accident.