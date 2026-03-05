Prăbușirea a avut loc marți la minele Rubaya, controlate de rebelii M23, a declarat miercuri Ministerul Minelor din Congo într-un comunicat citat de Associated Press, acesta fiind cel mai recent accident de acest gen din teritoriile bogate în minerale și controlate de rebeli din țară.

Fanny Kaj, un înalt oficial al grupului rebel M23, care controlează minele, a contestat cifra și a spus că prăbușirea a fost cauzată de „bombardamente” și că ”doar” cinci persoane au fost ucise.

„Pot confirma că ceea ce se publică nu este adevărat. Nu a fost niciun alunecament de teren; au fost bombardamente, iar numărul morților nu este cel pe care îl spun oamenii. Au murit doar cinci persoane”, a spus Kaj.

Ibrahim Taluseke, miner la fața locului, a declarat că a ajutat la recuperarea a peste 200 de cadavre din zonă.

„Ne este frică, dar sunt vieți care sunt în pericol”, a spus Taluseke. „Proprietarii minelor nu acceptă să se dezvăluie numărul exact al morților.”

Rubaya se află în inima estului Congo, o zonă bogată în minerale a acestei țări din Africa Centrală, care de zeci de ani este sfâșiată de violențele forțelor guvernamentale și ale diferitelor grupuri armate, inclusiv M23, susținut de Rwanda, a cărui recentă reapariție a escaladat conflictul, agravând o criză umanitară deja acută.

Ce este coltanul - un minereu important pentru producția de smartphone-uri

Congo este un furnizor important de coltan, un minereu metalic negru care conține metalul rar tantal, o componentă cheie în producția de smartphone-uri, computere și motoare de avion.

Conform U.S. Geological Survey, în 2023, țara a produs aproximativ 40% din coltanul mondial, Australia, Canada și Brazilia fiind alți furnizori importanți. Peste 15% din aprovizionarea mondială cu tantal provine din minele din Rubaya.

În mai 2024, M23 a capturat orașul și a preluat controlul asupra minelor sale. Potrivit unui raport al ONU, de la capturarea Rubaya, rebelii au impus taxe asupra comerțului și transportului de coltan, generând cel puțin 800.000 de dolari pe lună.

Estul Congo se află în criză de zeci de ani. Diverse conflicte au creat una dintre cele mai mari crize umanitare din lume, cu peste 7 milioane de persoane strămutate, dintre care peste 300.000 au fugit din casele lor din decembrie.

În iunie, guvernele congolez și ruandez au semnat un acord de pace negociat de SUA, iar negocierile între rebeli și Congo continuă. Cu toate acestea, luptele continuă pe mai multe fronturi în estul Congo, provocând în continuare numeroase victime civile și militare.

Acordul dintre Congo și Rwanda deschide, de asemenea, accesul la minerale critice pentru guvernul SUA și companiile americane.

O prăbușire similară a provocat luna trecută moartea a peste 200 de persoane.