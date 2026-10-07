Pericolul ascuns din Salonic. Ce au descoperit autoritățile pe fundul mării, după zeci de ani

După estimări, aproximativ 80 dintre acestea sunt bombe cu o greutate de peste 50 de kilograme fiecare, descoperite în timpul unei cercetări cu echipamente magnetice a fundului mării.

Proiectilele au fost descoperite într-o zonă destinată extinderii planificate a celui de-al şaselea debarcader al portului, după relatarea de miercuri a postului public de televiziune ERTNews, potrivit Agerpres.

Originea proiectilelor

Proiectilele ar data din perioada Celui De Al Doilea Razboi Mondial, atunci când trupele germane au aruncat bombele în mare în timp ce se grăbeau să se retragă din Salonic, pe măsură ce Armata Roşie avansa prin Balcani, în octombrie 1944.

Fundul mării trebuie curăţat până în martie 2027, astfel încât lucrările la extinderea portului să poată continua conform planificării.

Autorităţile locale au solicitat sprijinul guvernului pentru efectuarea unor cercetări suplimentare şi pentru eliminarea în condiţii de siguranţă a proiectilelor, a relatat postul public de televiziune din Grecia.