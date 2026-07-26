Realizat la comanda companiei de asigurări digitale Feather, sondajul arată că criza costului vieții este principalul motiv care îi determină pe oameni să ia în considerare mutarea în străinătate. Acest motiv a fost invocat de:

53% dintre britanici,

48% dintre francezi,

43% dintre germani,

32% dintre italieni.

Doar unul din zece europeni din fiecare dintre cele patru țări analizate – câte 500 de respondenți din fiecare – a declarat că nu s-ar muta cu siguranță niciodată în străinătate, scrie Euronews.

Spania, favorita europenilor

Deși destinația preferată diferă de la o țară la alta, Spania este câștigătoarea clară.

Atât britanicii, cât și italienii au indicat Spania drept prima alegere pentru relocare, 24% dintre britanici și 20% dintre italieni alegând această destinație. În același timp, Spania s-a clasat pe locul al doilea în preferințele francezilor și germanilor, fiind menționată de 16%, respectiv 12% dintre respondenți.

Preferințele fiecărei țări

Pentru francezi, Canada este destinația preferată, fiind aleasă de 17% dintre participanți, înaintea Italiei, indicată de 14%.

Germanii nu par dornici să se îndepărteze prea mult de casă: 17% au ales Austria, urmată de Spania și Elveția, fiecare cu câte 12%.

Britanicii, în schimb, sunt mult mai deschiși către destinații îndepărtate:

19% au ales Australia ,

, 15% Canada ,

, 10% Noua Zeelandă.

Deși Dubai este adesea considerat un important centru pentru expatriați, doar 3% dintre britanici au spus că iau în calcul să se mute acolo. Totuși, sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii iunie, astfel că răspunsurile au fost probabil influențate de atacurile Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite din lunile precedente.

Analizând viitorul expatriaților, Feather a discutat și cu experta în turism Holly Rubenstein.

Gazda podcastului The Travel Diaries consideră că modelul tradițional al vieții de expat – în care o persoană se mută într-o singură țară și își construiește acolo întreaga viață – începe să devină depășit.

„Noua variantă este mult mai flexibilă: petreci șase luni într-un loc, lucrezi de la distanță, testezi un anumit stil de viață și îți construiești conexiuni în mai multe locuri”, explică ea.

„Generația Alpha va crește considerând conexiunile la distanță ceva firesc. Pentru ei, cariera, prieteniile și identitatea nu vor mai trebui să fie legate de un singur loc”.