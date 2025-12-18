Tot mai mulţi absolvenți din China aleg posturile la stat. Motivele pentru care refuză sectorul privat

Stiri externe
18-12-2025 | 07:28
China oameni
Shutterstock

Un număr record de tineri cu studii superioare din China se orientează spre locuri de muncă în sectorul public, atraşi de stabilitate şi siguranţă, pe fondul înrăutăţirii perspectivelor economice şi al scăderii oportunităţilor din sectorul privat.

autor
Lorena Mihăilă

Aproximativ 3,7 milioane de candidaţi din întreaga țară, inclusiv absolvenţi ai celor mai prestigioase universităţi, au susţinut luna trecută examenul naţional de admitere în administraţia publică.

Totuşi, doar circa unul din 100 de candidaţi este aşteptat să obţină unul dintre cele peste 38.000 de posturi guvernamentale de nivel de intrare, disponibile începând de anul viitor.

Chiar şi cu şanse atât de mici, interesul rămâne extrem de ridicat, pe măsură ce perspectivele de angajare în sectorul privat se deteriorează din cauza încetinirii economiei şi a sentimentului negativ din mediul de afaceri.

Rata șomajului printre tineri este de 17%

Rata şomajului în rândul tinerilor urbani cu vârste între 16 şi 24 de ani a rămas peste 17% din luna iulie, mult peste nivelul de aproximativ 10% din Statele Unite.

Citește și
Nicusor Dan
Nicușor Dan participă la Consiliul European. Ucraina, bugetul UE și apărarea europeană, pe agenda discuțiilor

În trecut, locurile de muncă la stat erau cunoscute drept „boluri de orez de fier”, simbol al stabilităţii, programului fix şi siguranţei pe termen lung. Odată cu deschiderea economiei chineze, mulţi tineri educaţi au ales însă sectorul privat, atraşi de salarii mai mari şi oportunităţi dinamice în companii precum Alibaba, Tencent sau Huawei.

Această tendinţă se inversează acum. Slăbiciunea prelungită a economiei şi campaniile de reglementare ale Beijingului împotriva unor sectoare precum imobiliarele, tehnologia sau educaţia privată au dus la concedieri masive.

Cele mai mari 500 de companii private din China şi-au redus personalul cu peste 314.000 de angajaţi anul trecut, potrivit unei asociaţii din domeniul industriei şi comerţului.

În acest context, mulţi tineri îşi ajustează aşteptările şi se reorientează către sectorul public. Un exemplu este Coral Yang, în vârstă de 22 de ani, absolventă a unei universităţi de top din Shanghai, specializată în analiză de date.

După patru luni de căutări, a obţinut un post într-o agenţie locală de marketing, dar oferta a fost retrasă la scurt timp, după ce compania a renunţat la poziţie din motive de reducere a costurilor. Yang se pregăteşte acum să susţină examenul pentru funcţionar public anul viitor.

63% dintre studenți vor în instituțiile de state

Datele confirmă această schimbare de mentalitate. Aproximativ 63% dintre studenţi au indicat sectorul public drept prima opţiune de carieră în 2024, faţă de 42% în 2020, potrivit unui sondaj realizat de platforma de recrutare Zhilian Zhaopin. În schimb, ponderea absolvenţilor care îşi doresc un loc de muncă în companii private a scăzut la 12,5%, de la 25,1% în 2020.

Totuşi, oferta de locuri de muncă la stat nu ţine pasul cu cererea. Problemele financiare ale autorităţilor locale, accentuate de criza imobiliară, limitează capacitatea acestora de a extinde schema de personal.

După o perioadă de creştere, angajările guvernamentale s-au stabilizat, iar pentru 2026 numărul de posturi a fost redus cu 4%.

Concurenţa a devenit extrem de dură: în medie, un post este disputat de circa 100 de candidaţi, faţă de unul din 70 în 2023. În unele zone rurale, raportul a ajuns la un candidat acceptat la peste 6.000 de aplicanţi.

Presiunea va creşte şi mai mult anul viitor, când aproximativ 12,7 milioane de absolvenţi de universităţi şi şcoli profesionale vor intra pe piaţa muncii. Pentru a absorbi o parte din această forţă de muncă, autorităţile au extins limita de vârstă pentru eligibilitate, dar o mare parte din posturi continuă să fie rezervate proaspeţilor absolvenţi.

Echilibru în viața profesională

Atracţia pentru sectorul public este alimentată şi de dorinţa unui echilibru mai bun între viaţa profesională şi cea personală. Mulţi tineri, dezamăgiţi de ritmul intens şi instabilitatea din companiile private, văd administraţia publică drept o alternativă mai predictibilă, chiar dacă avansarea este lentă şi puternic influenţată de birocraţie.

În paralel, interesul pentru studii postuniversitare este în scădere. Numărul candidaţilor la examenul naţional de admitere la masterat a coborât la 3,4 milioane, de la un vârf de 4,74 milioane în 2023, semn că tot mai mulţi tineri nu mai percep diplomele avansate ca o garanţie a unui loc de muncă mai bun.

Economiştii avertizează că această orientare masivă a absolvenţilor de top către sectorul public ar putea afecta pe termen lung dinamismul economiei chineze, reducând spiritul antreprenorial şi inovaţia în sectorul privat, chiar dacă întăreşte capitalul uman al aparatului de stat.

Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției

Sursa: News.ro

Etichete: China, studenti, joburi,

Dată publicare: 18-12-2025 07:28

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Nicușor Dan participă la Consiliul European. Ucraina, bugetul UE și apărarea europeană, pe agenda discuțiilor
Stiri externe
Nicușor Dan participă la Consiliul European. Ucraina, bugetul UE și apărarea europeană, pe agenda discuțiilor

Preşedintele Nicuşor Dan participă, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administraţiei Prezidenţiale.

Încă un atac împotriva „narco-teroriștilor”. Ambarcațiune din estul Pacificului, spulberată de SUA
Stiri externe
Încă un atac împotriva „narco-teroriștilor”. Ambarcațiune din estul Pacificului, spulberată de SUA

Armata americană anunţă o nouă operaţiune letală împotriva traficului de droguri legat de Venezuela, pe fondul unei campanii tot mai agresive lansate de Washington.

SUA şi Rusia negociază la Miami în acest weekend. Zelenski avertizează că Putin se pregătește de un nou „an de război”
Stiri externe
SUA şi Rusia negociază la Miami în acest weekend. Zelenski avertizează că Putin se pregătește de un nou „an de război”

O întâlnire între emisarii ruşi şi americani privind războiul din Ucraina va avea loc în acest weekend la Miami, în Florida, a anunţat miercuri un responsabil al Casei Albe.

Recomandări
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
Stiri Politice
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

PSD și PNL au ajuns la un compromis în ședința coaliției de la Palatul Victoria. Salariul minim ar urma totuși să crească, la schimb cu reducerea impozitulului pe cifra de afaceri pentru companiile mari.

Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO
Stiri actuale
Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO

În Capitală, oamenii s-au adunat din nou în Piața Victoriei și cer modificarea de urgență a Legilor Justiției.

Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia
Stiri externe
Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a estimat miercuri că aliaţii europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit "purceluşii europeni", au concepţii revanşarde şi ei doresc colapsul Rusiei pentru a o prădui de resurse, relatează agenţia EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Decembrie 2025

47:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28