De la începutul invaziei Ucrainei în 2022, Moscova şi-a întărit controlul asupra spaţiului informaţional, interzicând orice critică la adresa ofensivei sale militare, restricţionând accesul la mass-media străină şi impunând agenda sa întregii societăţi, scrie AFP.

Şcolile şi tinerii sunt ţinta principală: programele şi manualele au fost modificate pentru a integra argumentele oficiale care justifică invazia, iar soldaţii vin în clase pentru a mobiliza sprijinul elevilor.

„Armata tinerilor”

Îmbrăcaţi în pulovere verzi şi berete roşii, peste 120 de adolescenţi s-au reunit la Moscova la începutul lunii aprilie într-o tabără dedicată creaţiei de conţinut, pentru a urma cursuri susţinute de militari şi jurnalişti ai mass-media de stat. Pe program: crearea de conţinut online, utilizarea inteligenţei artificiale şi dezvoltarea audienţelor.

„Am constituit o echipă numeroasă de tineri care înţeleg cum să difuzeze valorile statului şi ale organizaţiei noastre”, a declarat, într-un comunicat, Vladislav Golovine, fost soldat devenit lider al unei mişcări de tineret numită „Armata Tinerilor”.

Într-un videoclip promoţional, copiii aplaudă în timp ce un cadet încearcă să reîncarce o puşcă de precizie mai repede decât instructorul.

O altă organizaţie care organizează tabere similare, Mişcarea Pionierilor, a lansat concursuri care premiază adolescenţii cu cele mai bune bloguri şi cu cel mai mare număr de vizualizări.

Aceste tabere se înscriu în ceea ce Keir Giles, directorul Centrului britanic de cercetare şi studii privind conflictele (CRSC), califică drept „o campanie ţintită menită să restabilească prestigiul armatei ruse”.

„Aceşti tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani au crescut într-un mediu în care nu au cunoscut decât putinismul. Aceasta este realitatea lor şi, prin urmare, nu trebuie să ne mirăm că aceste noi încercări de a deschide canale de comunicare reflectă acest lucru”, explică el pentru AFP.

Dorinţa de a le insufla tinerilor ruşi valori aprobate de Kremlin vine de la cel mai înalt nivel.

„Războaiele nu sunt câştigate de generali, ci de învăţători şi preoţi de la ţară”, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin în 2023, preluând un citat atribuit fostului cancelar german Otto von Bismarck (1815-1898). „Educaţia patriotică a tinerilor este esenţială”, a adăugat el.

Renaşterea organizaţiilor de tineret moştenite din perioada sovietică, precum „Armata Tineretului” şi „Mişcarea Pionierilor”, care se mândreşte cu 14 milioane de membri online, se află în centrul acestei strategii. În uniformele lor militare bej, cu berete roşii pe cap, adolescenţii se prezintă în rânduri bine ordonate, asemenea câmpurilor de maci, cu ocazia marilor ceremonii de stat, precum cele care sărbătoresc victoria sovietică din cel de-al Doilea Război Mondial.

Algoritmii, în favoarea Rusiei

Veronika Solopova, expertă în inteligenţă artificială şi dezinformare la Universitatea Tehnică din Berlin, consideră că algoritmii reţelelor sociale oferă un teren propice pentru naraţiunea Kremlinului, permiţând crearea şi difuzarea de conţinuturi personalizate pentru a declanşa reacţii emoţionale.

„Este binecunoscut faptul că tinerii sunt uşor de radicalizat şi înclinaţi să tragă concluzii pripite (...) ceea ce, în Rusia, se poate traduce cu uşurinţă prin înrolarea în armată”, explică ea.

Peste jumătate dintre ruşii cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani afirmă că reţelele sociale sunt principala lor sursă de informaţii, potrivit unui sondaj realizat de un centru independent şi publicat în martie.

„Capacitatea lor de atenţie mai limitată, combinată cu uşurinţa de a partaja clipuri şi formate scurte, face din conţinutul digital un instrument extrem de puternic”, subliniază Giorgi Revishvili, fost membru al Consiliului de Securitate Naţională al Georgiei.

Aceste conţinuturi pot fi „directe şi radicale” sau „foarte subtile, menite nu să stârnească sprijin pentru Rusia, ci să slăbească solidaritatea cu Ucraina”, observă Dietmar Pichler, analist în domeniul dezinformării şi propagandei în cadrul grupului de reflecţie INVED.