München Capitala Bavariei intră într-o nouă etapă de transformare ecologică. După alegerile din martie, este confirmată direcția politică: politicianul Partidului Verde, Dominik Krause (35 de ani), va prelua funcția de primar. În paralel, autoritățile pregătesc un proiect de „înverzire” a centrului orașului.

150 de copaci în centrul orașului, cu un preț record

Planul prevede plantarea a 150 de copaci în centrul orașului München, însă costurile sunt uriașe: până la 95.000 de euro pentru fiecare arbore. În contextul în care orașul are deja datorii de ordinul miliardelor, proiectul ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea financiară.

Scopul principal al proiectului este combaterea efectelor caniculei și crearea de zone umbrite în centrul orașului. Noul primar, Dominik Krause, susține inițiativa ca soluție climatică urbană, mai scrie sursa citată.

„Mai mult verde prin mai mulți copaci, în locuri potrivite, este cea mai eficientă metodă pentru a asigura suficientă umbră și răcire în zilele de caniculă din ce în ce mai frecvente”, a declarat acesta.

Plantarea copacilor în centrul istoric al orașului München este mult mai dificilă decât pare. În subteran se află rețele dense de cabluri, conducte de canalizare și utilități, care trebuie uneori relocate pentru a face loc rădăcinilor.

La suprafață, traficul de aprovizionare complică și mai mult lucrările, deoarece furgonetele circulă zilnic în zona comercială.

„Condiții excepționale” pentru fiecare copac

Oficialul responsabil de construcții, Jeanne-Marie Ehbauer, descrie situația ca fiind una deosebit de complexă.

„Condiții excepționale”, a afirmat aceasta, explicând: „Fiecare copac nou are nevoie de suficient spațiu în subteran pentru a-și dezvolta rădăcini puternice.”

Potrivit departamentului de construcții, proiectul a fost împărțit în patru niveluri de dificultate. În varianta cea mai ieftină, costurile ajung la 1,8–2,3 milioane de euro pentru 24 de copaci, adică între 75.000 și 95.000 de euro per arbore.

Pentru nivelurile superioare, nu există încă estimări finale. În total, proiectul ar putea ajunge la aproximativ 14 milioane de euro pentru 150 de copaci.

Primele plantări sunt planificate pentru toamna anului 2026.

Oraș îndatorat și finanțare incertă

München se confruntă cu o reducere a veniturilor din taxe comerciale, în timp ce datoria publică este în creștere. Pentru bugetul din 2026, orașul a fost nevoit să contracteze împrumuturi de 2,6 miliarde de euro.

Estimările arată că datoria totală ar putea ajunge la 14 miliarde de euro până în 2029.

Autoritățile au lansat o platformă de donații pentru finanțarea copacilor, însă interesul public a fost redus până acum.

Până în prezent s-au strâns doar 170.000 de euro – echivalentul a aproximativ doi copaci.