Familia îl dăduse dispărut, iar poliţia îl căuta. Suspecţii principali sunt trei colegi de şcoală, de 13 şi 15 ani care, spun anchetatorii, ar fi declarat la audieri ca victima le-ar fi vorbit urât, în trecut.

Atenție, urmează informații, cu puternic impact emoţional!

Băiatul din localitatea Cenei, de lângă Timişoara, a plecat luni seara să se plimbe cu trotineta electrică şi nu s-a mai întors acasă. Mama lui a alertat autorităţile după ce i-a găsit borseta pe drum. Conform primelor informaţii, fiul ei s-ar fi întâlnit cu trei colegi de şcoală care i-ar fi reproşat că în trecut s-a purtat urât cu ei. Adolescenţii s-ar fi luat la bătaie, iar băiatul dat dispărut ar fi fost lovit cu mai multe arme albe şi a murit.

Cuprinși de panică, atacatorii ar fi vrut să scape de cadavru. Au dezbrăcat victima și chiar au încercat să-i dea foc. Apoi au îngropat trupul în grădina casei celui mai mic. Suspectul de 13 ani era singur acasă.

Femeie: „L-am văzut ieri, mergea la școală. Era cu ghiozdanul. Am văzut aici niște sânge, dar nu m-am gândit nicidecum să fie de la om. Am crezut că e de la ceva animal."

Bărbat: „Tatăl lui lucrează afară, a cumpărat atv, a cumpărat trotinetă electrică... să aibă copilul... juca fotbal şi uite!"

Poliţiştii au găsit pământul răscolit şi urme de sânge în curte. Se pare că un tânăr de 21 de ani, martor în dosar, i-a surprins pe minori.

Corespondent PROTV: „După ce toată noaptea a fost căutat de anchetatori, polițiștii l-au găsit îngropat aici. Chiar în spatele casei unuia dintre suspecți."

Localnici: „Aici nu putea să tragă cu roaba, e arătură, e îngheţată, era greu băiatul, solid"

În casa celui de 13 ani, în sobă, a fost găsit un cuțit, iar într-un tomberon din apropiere, încălțămintea copilului omorât.

Trotineta lui era la unul dintre cei doi băieţi de 15 ani.

Tatăl vitreg al unuia din suspecţi: „E jenant, e tragic, nu ştiu, nu pot să vă dau nici un detaliu”.

Reporter: Ştiaţi că erau neînţelegeri între ei?

Tatăl: „Nu.”





Reporter: Când l-aţi văzut ultima oară pe nepot?

Mătușa unuia din suspecţi: „Şi ieri. l-am văzut şi i-am dat aici de mâncare.”

Reporter: Şi nu vi s-a părut nimic suspect?

Mătușa: „Nu, era cuminte. Nu e el să meargă pe stradă să facă ceva."



Ce spun criminologii

Experţii criminalişti spun că agresivitatea celor care au comis crima poate fi dată de mai mulţi factori.

Colonel (r) Florin Lăzău, expert criminalist: „Factorii familiali, prin copierea unor modele parentale infracționale. Putem vorbi despre factori psihologici, care se regăsesc în impulsivitate extremă, în furie acumulată în timp. Putem vorbi despre factori sociali, care se reflectă în anturajul delincvent."

Polițiștii i-au audiat pe cei trei suspecţi minori.

Cosmin Boloșin, avocat: „Cei de 15 ani vor răspunde penal, pentru că de la 14 ani răspund penal. Vor fi luate măsuri educative privative și neprivative de libertate, dar copilul de 13 ani, în România, conform legislației actuale, nu răspunde penal.”

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei de 15 ani riscă până la 25 de ani de închisoare, dar pentru că sunt minori, pedeapsa ar putea fi redusă la jumătate. Pentru cel de 13 ani, judecătorul poate decide internarea într-un centru de reeducare.





