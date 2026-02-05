Românul în vârsta de 33 de ani se află după gratii din iunie 2025. Acesta recunoscuse în fața anchetatorilor italieni că a ucis cu sânge rece două românce, în 2024 și 2025, și le-a abandonat trupurile în curtea unei case părăsite.

Acum își aștepta sentința pentru cele două crime, pentru care a fost trimis în judecată în ianuarie.

Și-a plănuit evadarea și a construit un cârlig rudimentar realizat din bare de fier îndoite și o scară din cearșafuri legate între ele și cozi de mătură.

Potrivit presei italiene, criminalul a reușit să escaladeze mai întâi zidul zonei de plimbare, apoi zidul de incintă al închisori. Evadarea i-a fost dejucată însă de singurul agent de poliție care patrula în acel moment în perimetrul extern al închisorii. Acesta l-a observat pe individ și a intervenit imediat, reușind să-l prindă și să îl aducă înapoi în celulă.

Joi, individul a fost dus în fața Curții de Apel din Florența pentru prima audiere la procesul în care este acuzat de uciderea celor două femei de 27 și 30 de ani.