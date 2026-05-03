El a invocat o "schimbare de ton" din partea Chinei, Rusiei şi Europei faţă de Washington, precum şi un "ultimatum" iranian privind blocada americană a porturilor iraniene, transmit EFE şi AFP.

„Marja de eroare a SUA s-a redus”, a afirmat serviciul de informaţii al armatei ideologice a regimului de la Teheran pe platforma de socializare X.

În plus, IRGC a apreciat că „Trump trebuie să aleagă între o operaţiune militară imposibilă sau o înţelegere proastă cu Republica Islamică Iran”, după ce Teheranul a trimis la Washington o propunere de acord de pace, pe care Trump a declarat sâmbătă seară că o va analiza în curând, dar a adăugat că-i vine greu să creadă că propunerea este acceptabilă.

Propunerea iraniană: 14 puncte pentru pace

IRGC a mai transmis că Iranul a stabilit un termen limită pentru ca forţele americane să ridice presupusa blocadă a porturilor iraniene, deşi nu a specificat o dată anume şi nici nu a oferit informaţii suplimentare despre această măsură.

„Iranul, prin intermediul Pakistanului în calitate de mediator, a prezentat Statelor Unite o propunere în 14 puncte pentru a pune capăt definitiv războiului”, a relatat agenţia de ştiri Tasnim, care are legături cu Garda Revoluţionară.

Printre punctele incluse în propunerea iraniană se numără garanţii de neagresiune militară, retragerea forţelor americane din vecinătatea Iranului, ridicarea blocadei navale, eliberarea activelor iraniene îngheţate, plata despăgubirilor, ridicarea sancţiunilor şi încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, precum şi un nou mecanism pentru Strâmtoarea Ormuz.

Iranul şi Statele Unite au organizat o reuniune la nivel înalt la Islamabad pe 11 şi 12 aprilie, dar nu au reuşit să ajungă la un acord pentru a pune capăt conflictului. De atunci, cele două tabere nu s-au mai înţeles pentru reluarea discuţiilor, deşi schimburile de mesaje continuă.