Un imigrant a atacat un localnic cu un cuțit, și l-ar fi ucis, dacă alți trecători nu ar fi sărit să-l oprească.

Aseară, sute de oameni au ieșit pe străzi, iar manifestația a degenerat în violențe. Mai mulți participanți au incendiat autoturisme, clădiri și s-au ciocnit cu forțele de ordine.

Incidentul care a declanșat valul de proteste a avut loc la începutul săptămânii. Un imigrant din Sudan, în vârstă de 30 de ani, a atacat un bărbat, pe o stradă din Belfast. Victima abia a scăpat cu viață, cu ajutorul unor trecători, care l-au oprit pe agresor la timp.

Ryan Henderson, medic: ”Bărbatul, care avea aproximativ 40 de ani, a fost grav rănit în acest atac cu cuțitul. Este important să recunoaștem încă de la început curajul acelor membri ai publicului care au alergat spre locul pericolului pentru a interveni și a-l ajuta pe bărbatul rănit”.

Pe fondul acestor tensiuni, au avut loc proteste în mai multe zone. La Belfast, s-au produs ciocniri între protestatari și poliție, iar în unele momente, situația a degenerat în confruntări care au necesitat intervenția forțelor de ordine. Poliția a raportat câteva incidente de violență și acte de vandalism - inclusiv un autobuz ars.

Liderii locali au condamnat violențele, însă au avut opinii diferite cu privire la cauzele și consecințele incidentului. Unii au cerut măsuri mai stricte în domeniul imigrației, în timp ce alții au atras atenția că întreaga comunitate nu trebuie judecată după faptele unor persoane.

Hilary Benn, secretar de stat al Regatului Unit pentru Irlanda de Nord: ”Orice cetățean străin care abuzează de ospitalitatea acestei țări pentru a comite infracțiuni trebuie să știe că suntem hotărâți să îl deportăm. Trebuie însă să permitem justiției să își urmeze cursul. În ceea ce privește întrebarea referitoare la migrația netă, după cum știe și domnia sa, aceasta a scăzut acum cu 82% față de nivelul maxim atins în timpul guvernului precedent”.

În comunitate, atacul a accentuat un sentiment de nesiguranță și a scos la iveală probleme care există de mai mult timp în oraș. Specialiștii avertizează că astfel de incidente pot duce rapid la tensiuni mai mari, dacă oamenii nu primesc informații clare și corecte. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească exact cum s-a produs incidentul și cine poartă răspunderea penală.