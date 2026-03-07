Tot un impact frontal, cu un TIR de această dată, a dus la moartea a două femei, pasagere într-un autoturism.

Accidentul cumplit s-a petrecut pe Drumul Național 21, care leagă Brăila de Călărași. În timpul unei manevre de depășire, mașina condusă de un șofer în vârstă de 69 de ani s-a izbit frontal de un TIR. Cele două pasagere din autoturism – una de 60, alta de 65 de ani – au rămas captive în caroserie, în stare de inconștiență. Localnicii au încercat să le salveze, până la sosirea ambulanțelor.

Echipajele de prim-ajutor nu le-au mai putut salva pe cele două femei. Medicii au fost nevoiți să declare decesul. Ambii șoferi implicați în accident au supraviețuit și au fost transportați la spital.

Pe același drum național s-a petrecut, vineri seară, un alt accident mortal, la ieșirea din localitatea Însurăței.

Două autoturisme au intrat în coliziune, iar unul dintre șoferi, rămas încarcerat, a fost declarat mort de echipajele de prim-ajutor. Celălalt a fost transportat la spital.

În ambele cazuri, polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-au produs tragediile.