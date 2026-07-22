De asemenea, el a menționat că au convenit ca fostul primar al sectoarelor 4 și 5 să nu candideze la postul de primar general în 2028, în schimbul susținerii unor proiecte în Capitală.

„Astăzi, la sediul Primăriei Municipiului București, am avut o întâlnire de peste o oră cu primarul general Ciprian Ciucu. Am stabilit să ne sprijinim politic reciproc pentru realizarea acelor proiecte care pot produce o schimbare reală în viața oamenilor. Nu este un cec în alb și nu este o înțelegere ascunsă. Este un angajament politic asumat, bazat pe respect, responsabilitate și cuvântul dat”, a scris Cristian Popescu-Piedone într-o postare pe Facebook.

Nu voi candida la funcția de primar

Totodată, acesta a anunțat că nu va candida la funcția de primar general al Capitalei la alegerile din 2028, susținând că obiectivul său politic este consolidarea PNRR și intrarea formațiunii în Parlament.

„I-am transmis primarului general că, în 2028, nu voi candida la Primăria Capitalei. PNRR va merge mai departe împreună cu consilieri excluși din PUSL, și care se vor alătura proiectului nostru politic. La rândul său, primarul general a înțeles că proiectul meu politic are o altă direcție: consolidarea Partidului Naționalist Reformarea României și intrarea PNRR în Parlament”, susține fostul edil de sector.

Proiecte pentru București

El a enumerat în cadrul întâlnirii mai multe teme administrative, printre care accelerarea lucrărilor de reabilitare a rețelei de termoficare, modernizarea cartierului 13 Septembrie și a zonei Panduri – Tudor Vladimirescu, stabilizarea STB, dezvoltarea unor parcări supraetajate prin Compania Municipală Parking București, eficientizarea Companiei Municipale Eco Igienizare și reorganizarea celorlalte companii municipale.

„Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, i-a transmis primarului general mulțumiri pentru implicarea în proiectele de reabilitare și modernizare din cartierul 13 Septembrie. Ciprian Ciucu a înțeles nevoile zonei și a accelerat demersurile necesare pentru ca lucrările de reparații stradale, refacere și modernizare urbană să avanseze într-un ritm susținut”, se spune în postare.

Potrivit lui Popescu-Piedone, și Ciprian Ciucu ar fi apreciat colaborarea pe care o are cu actualul primar al Sectorului 5.

„Întâlnirea de astăzi nu rezolvă peste noapte problemele Capitalei. Dar înlătură un obstacol important și deschide o etapă nouă, în care colaborarea poate înlocui conflictul, iar proiectele pot înlocui declarațiile. Am trecut un hop. De aici înainte, cerul este limita, cu o singură condiție: fiecare să își țină cuvântul. Domnule primar general, dacă vă țineți cuvântul, mi-l voi ține și eu!”, a conchis Cristian Popescu-Piedone.