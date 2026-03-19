Începând cu 16 mai, trotinetele electrice vor fi supuse noii reguli de înmatriculare, care pune în aplicare reforma Codului Rutier adoptată pe 14 decembrie. Noile măsuri prevăd reguli stricte pentru utilizatori: asigurare obligatorie de răspundere civilă (RCA), cască obligatorie pentru toți, interdicția de a circula în afara centrelor urbane sau pe contrasens, precum și o limită de viteză de 20 km/h, redusă la 6 km/h în zonele pietonale.

Trotinetele electrice nu au număr de șasiu și nu sunt înregistrate în Registrul Auto național, așa că autocolantul va fi asociat proprietarului, nu vehiculului. Plăcuța va fi plastifiată, nedetașabilă, produsă de Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato și distribuită de Departamentul pentru Vehicule. Are formă dreptunghiulară și conține șase caractere alfanumerice pe două rânduri (litere de la B la Z, excluzând A, E, I, O, Q și U; cifre de la 2 la 9).

Autocolantul trebuie aplicat pe aripa spate sau, dacă aceasta lipsește, pe partea din față a coloanei de direcție. Conducerea unei trotinete fără plăcuță poate fi sancționată cu amenzi între 100 și 400 de euro.

Procedura de emitere

Solicitanții trebuie să depună cererea online prin portalul Gestione Pratiche Online sau Portale dell’Automobilista, accesibil cu SPID de nivel doi sau Cartea de Identitate Electronică (CIE). Pe lângă completarea formularului, se achită 8,66 euro, plus taxa de timbru și alte drepturi de eliberare. Cererile sunt procesate de Centrul de Servicii pentru Motorizație Civilă, iar ulterior utilizatorul poate programa ridicarea plăcuței la ghișeu.

Sistemul este disponibil pentru adulți, dar și pentru minori de peste 14 ani, cererea fiind depusă de persoana care exercită responsabilitatea parentală.

Decretul reglementează și situațiile excepționale. În caz de deteriorare, pierdere sau furt al plăcuței ori al trotinetei, proprietarul trebuie să raporteze incidentul pe platforma online și, dacă este cazul, să depună o plângere la poliție în termen de 48 de ore.

La vânzarea trotinetei, plăcuța nu se transferă automat. Fostul proprietar trebuie să solicite radierea acesteia, proces ce implică plata taxelor prin PagoPA, iar noul cumpărător trebuie să obțină un autocolant nou pe numele său.