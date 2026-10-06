Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Corespondent Pro TV: „Bărbatul are 57 de ani și este polițist local în Buzău. Minora i-a povestit iubitului ei că duminică dimneața a mers la cumpărături la magazinul pe care acesta îl administrează și individul ar fi încercat să o pipăie. Nu a dat prea mare importanță incidentului, însă, după amiază, când a fost nevoită să meargă iar la magazin, lucrurile au luat o turnură mai gravă. Bărbatul ar fi atins-o în părțile intime și fata ar fi fugit speriată. Iubitul victimei a mers la magazin să discute cu polițistul și acesta le-ar fi oferit o sumă de bani, în schimbul tăcerii. Ei ar refuzat, revoltați, și au depus o plângere la poliție. Agentul a fost suspendat din funcție până la finalizarea cercetărilor. El lucrează din 2003 la Poliția locală și nu a avut abateri, din câte spun șefii lui. După ce a fost reținut pentru 24 de ore, bărbatul este acum cercetat sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”.