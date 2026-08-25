Noile reguli au intrat în vigoare în această săptămână și prevăd că toate melodiile înscrise în clasamente trebuie să fie „realizate în mod substanțial de oameni”, scrie BBC.

Asociația Australiană a Industriei Înregistrărilor (ARIA) spune că modificarea are scopul de a proteja și promova „natura umană a creației artistice”, într-un moment în care instrumentele de inteligență artificială sunt folosite tot mai mult în industria muzicală.

Decizia vine după o controversă legată de un remix al piesei „Like A Prayer”, interpretată inițial de Madonna. Versiunea realizată de DJ-ul australian Josh Fawaz a ajuns recent pe primul loc în clasamentul ARIA dedicat muzicii dance și pe poziția a doua în topul general din Australia.

Piesa a fost inclusă în playlisturile mai multor posturi comerciale de radio și a strâns peste 48 de milioane de ascultări pe Spotify. Ulterior, după reacțiile negative din partea publicului, Fawaz a adăugat mențiuni privind utilizarea inteligenței artificiale la creditele piesei.

Reguli pe care trebuie să le respecte artiștii

Noile prevederi ARIA nu interzic complet utilizarea inteligenței artificiale în procesul de producție muzicală.

Instrumentele AI pot fi folosite în anumite etape, însă oamenii trebuie să fi scris piesa și să fi interpretat vocea principală și instrumentele principale.

De asemenea, este permisă utilizarea inteligenței artificiale pentru operațiuni precum masterizarea melodiilor. Pot fi folosite și tehnologii precum mașinile de ritm sau Auto-Tune.

În schimb, piesele create în cea mai mare parte de AI nu vor mai fi eligibile pentru clasamentele oficiale.

ARIA susține că artiștii australieni concurează pentru atenția publicului „în cea mai aglomerată piață din istorie” și că organizația nu dorește să promoveze sau să celebreze succesul unor melodii generate de AI care nu conțin o contribuție artistică umană semnificativă.