Tactica bizară folosită de trupele rusești pentru a surprinde forţele ucrainene din Kursk | FOTO

Mii de soldaţi ucraineni au cucerit aproximativ 1.300 km pătraţi de teritoriu din regiunea rusă Kursk în luna august a anului trecut, în ceea ce Kievul a declarat că a fost o încercare de a obţine o monedă de schimb în viitoarele negocieri şi de a forţa Rusia să îşi mute forţele militare din estul Ucrainei.

Iuri Podoliaka, un blogger militar pro-rus de origine ucraineană, a declarat că forţele speciale ruse au intrat în interiorului unei conducte majore de gaz, au parcurs aşa 15 km şi unii soldaţi chiar au petrecut mai multe zile în conductă înainte de a surprinde forţele ucrainene din spate, în apropiere de Sudja.

Sudja găzduieşte importante staţii de transfer şi de măsurare a gazului pe o conductă care transporta gaz rusesc în sistemul ucrainean de transport pentru a fi apoi transportat în Europa.

Bloggerul de război pro-rus Two Majors a declarat că o bătălie majoră este în curs de desfăşurare pentru Sudja şi că forţele ruse i-au surprins pe soldaţii ucraineni intrând în oraş printr-o conductă majoră de gaz.

Canalele ruseşti Telegram au arătat imagini cu forţe speciale, cu măşti de gaze şi lumini, de-a lungul interiorului a ceea ce părea a fi o conductă mare. În înregistrări se aud înjurături ruseşti. Reuters precizează că nu a fost în măsură să verifice imediat informaţiile, potrivit News.ro.

Russian channel shares photos of Russian assault troops that were destroyed/suffocated in the gas pipeline in Sudzha, Kursk operational zone. pic.twitter.com/fAbVeB4XOt