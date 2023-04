Sute de ruși la înmormântarea bloggerului pro-Putin ucis într-un atac cu bombă. Ce i-au pus mercenarii pe sicriu VIDEO

Câteva sute de persoane, inclusiv liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, s-au strâns sâmbătă la Moscova pentru înmormântarea lui Maxim Fomin, un blogger militar celebru care sprijinea invazia ţării sale asupra Ucrainei şi care a fost ucis recent într-un atac cu bombă, transmite AFP.

Potrivit jurnaliştilor AFP la faţa locului, sute de oameni au mers la cimitirul Troekurovski din vestul capitalei ruse unde s-au adunat la sicriul lui Maxim Fomin înainte de înmormântarea acestuia.

The funeral of "war correspondent" Vladlen #Tatarsky takes place at #Troyekurovskoye Cemetery. There, the deputy Leonid #Slutsky again called for the return of the death penalty in #Russia, and mercenaries of the #Wagner PMC laid a sledgehammer at his coffin. pic.twitter.com/Ib0r07lA3e