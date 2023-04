Momentul exploziei din cafeneaua din Sankt Petersburg în care a murit un blogger. Cum a fost surprinsă Daria Trepova | VIDEO

Rapoartele de presă rusești au anunțat că bloggerul Vladlen Tatarsky a fost ucis în explozia produsă în cafeneaua Street Food Bar No 1 din Sankt Petersburg, acolo unde avea loc un eveniment.

Alte 25 de persoane au fost rănite, iar 19 dintre ele au fost transportate la spital, potrivit guvernatorului regional, Alexander Beglov.

Presa rusă și bloggerii militari au declarat că Vladlen Tatarsky se afla la cafeneaua din Sankt Petersburg pentru a se întâlni cu fanii săi. O femeie pe nume Daria Trepova i-a dat acestuia un cadou explozibil.

Un grup patriotic rus care a organizat evenimentul a declarat că au fost luate măsuri de securitate, însă „din păcate, acestea s-au dovedit insuficiente".

Ministerul de Interne a anunțat că toți cei care se aflau în cafenea în momentul exploziei sunt verificați.

Tatarski, pe numele său real Maxim Fomin, avea peste 560.000 de urmăritori pe Telegram și era un înfocat susținător al războiului din Ucraina, deși s-a născut în Donețk.

În 2011, a fost arestat în urma unei tentative de jaf armat la o bancă. A fost eliberat din închisoare în 2014, de rebelii pro-ruși, cărora li s-a alăturat mai apoi.

Era unul dintre principalii propagandiști locali ai invaziei ruse și prieten apropiat al Dariei Dughina, ucisă și ea într-un atentat, anul trecut.

The moment of an explosion in a cafe in St. Petersburg. Propagandist Vladlen Tatarsky held an event there. He is reportedly killed and six others were wounded. pic.twitter.com/lWijn522qN