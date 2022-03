Sute de morți și răniți în orașul-port Mariupol, încercuit și bombardat neîncetat de ruși. Oamenii au jefuit un magazin

În ultimele două zile invazia rusă în Ucraina a încetinit. În nord nu s-au mai înregistrat ciocniri majore, deși bombardamentele continuă sporadic în Kiev, Harkov și Cernigău.

În cursul zilei de sâmbătă, cele două părți combatante ar fi trebuit să înceteze focul pentru a permite evacuarea civililor, dar ucrainenii spun că rușii i-au păcălit, ca să-și mute trupele în poziții mai bune.

Mariupol este un oraș-port la Marea Azov, aflat la doar câteva zeci de kilometri de granița cu Rusia.

De trei zile, localitatea prinsă ca într-un clește de armata rusă și de separatiștii pro-ruși este bombardată încontinuu, fără discriminare.

În spitale, numărul răniților crește de la o clipă la alta, iar medicii nu pot să-i salveze pe toți. Un băiețel în vârstă de un an și jumătate, grav rănit după ce apartamentul familiei sale a fost lovit de un proiectil, și-a dat ultima suflare în brațele părinților.

Și medici, pacienți, civili și militari deopotrivă, sunt cu nervii întinși la maximum.

Dr. Evgeniy Dubrov, medic: „Lucrăm fără electricitate, fără căldură. Avem niște probleme cu proviziile, nu avem destule analgezice. De o săptămână, chiar mai mult, astea sunt condițiile în care lucrăm.”

Un soldat ucrainean, abia trecut de adolescență, a scăpat cu viață ca prin minune dintr-o explozie.

Svyatoslav Borodin, soldat ucrainean rănit: „Nu am înțeles ce s-a întâmplat. A fost o explozie, vedeam negru în fața ochilor și mi s-a încețoșat vederea. Am continuat să mă târăsc, am realizat că e piciorul, dar nu am înțeles dacă am sau nu picioare. Apoi m-am întors și mi-am văzut piciorul.”

Atacatorii nu oferă niciun moment de respiro. În oraș nu e curent sau căldură, localnicii au nevoie disperată de mâncare, apă și medicamente și nu se dau înapoi de la jaf. Un supermarket lovit în plin de câteva obuze a fost golit de oamenii veniți să ia ce se poate de pe rafturile devastate.

„Nu avem provizii, mâncare. Oamenii iau tot. Magazinele sunt goale”, a spus o localnică.

Autoritățile ucrainene și comandanții ruși căzuseră sâmbătă de acord să înceteze focul, pentru a permite evacuarea civililor din oraș printr-un coridor umanitar. Asta nu s-a întâmplat, pentru că rușii au reluat bombardamentul când oamenii se pregăteau să părăsească orașul.

Primarul din Mariupol: „Ne-am dat seama că partea rusă nu respectă înțelegerea. Am decis să mutăm civilii înapoi, pentru că nu erau în siguranță pe străzi.”

"Trăim fără electricitate de cinci zile, nu avem încălzire sau reţea mobilă”, a spus primarul, Vadim Boicenko, într-un interviu difuzat sâmbătă seară pe YouTube.

Potrivit acestuia, bombardamentele din ultimele zile s-au soldat cu "mii de răniţi”, iar forţele ruse împiedică sosirea alimentelor şi a medicamentelor.

"Oraşul Mariupol nu mai există”, a spus el: "Îi rog pe partenerii noştri americani şi europeni: ajutaţi-ne, salvaţi Mariupol!".

De cealaltă parte, rușii spun că ucrainenii sunt de vină pentru că a eșuat evacuarea.

Igor Konashenkov, purtător de cuvânt al Ministerului rus al Apărării: „Populația acestor orașe este folosită de unitățile naționaliste drept scuturi umane. Batalioanele naționaliste se folosesc de încetarea focului ca să se regrupeze și să își fortifice pozițiile.”

Pentru ruși, orașul-port de la Marea Azov are o importanță strategică. Dacă reușesc să îl cucerească, atunci Crimeea va fi conectată printr-un cordon terestru cu Rusia. Rușii mai au un motiv important pentru care nu arată milă în Mariupol: printre unitățile care apără orașul se numără și Batalionul Azov, format în 2014 din militanți de extremă dreapta. Unitatea e unul dintre motivele pentru care Putin vrea "denazificarea" Ucrainei.