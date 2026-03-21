Sute de mii de cehi au protestat față de Guvern, la Praga. Este cea mai mare manifestație din ultimii șapte ani. FOTO&VIDEO

Sute de mii de cehi au participat sâmbătă la cea mai mare manifestaţie antiguvernamentală din ţară de după 2019, protestând faţă de reducerile cheltuielilor din domeniul apărării iniţiate de premierul Andrej Babiş.

Lorena Mihăilă

Protestatarii au început să se adune cu câteva ore înainte de începerea mitingului pe câmpia Letna, cu vedere spre centrul istoric, unde mulţi fluturau steaguri ale Cehiei şi ale Uniunii Europene. Organizatorii au estimat că au participat aproximativ 250.000 de persoane.

„Sunt aici pentru că îmi pasă de viitorul ţării mele”, a spus Tomas Chaloupka, în vârstă de 22 de ani. „Mă supără faptul că actualul guvern încearcă să manipuleze mass-media liberă şi independentă, iar libertatea şi democraţia sunt esenţiale.”

Babis şi partidul său populist ANO au revenit la putere în decembrie, după patru ani în opoziţie, conducând un guvern format din partide de dreapta şi de extremă dreapta.

Organizatorii protestului, Milion Chvilek (Un milion de momente pentru democraţie), au avertizat că ţara ar putea urma calea Slovaciei sau a Ungariei, vecini din Europa Centrală care au intrat în conflict cu executivul Uniunii Europene pe tema statului de drept.

„Nu vrem să fim Ungaria”, a spus profesoara Hana Malanikova. „Nu vrem să urmăm calea Republicii Slovace. Aşa că e timpul să ne trezim.”

Criticii şi-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la schimbările de politică ale noului guvern, iar o manifestaţie similară organizată în februarie în sprijinul preşedintelui Petr Pavel, care a intrat în conflict cu guvernul lui Babiş pe tema numirilor ministeriale şi a cheltuielilor pentru apărare, a adunat până la 90.000 de persoane.

Oponenţii guvernului lui Babis au subliniat, de asemenea, reducerea cheltuielilor pentru apărare din buget, alături de planurile de modificare a finanţării televiziunii publice, care, avertizează ei, ar afecta independenţa acesteia, precum şi înăsprirea regulilor de transparenţă pentru organizaţiile neguvernamentale.

Babis, care şi-a construit un imperiu de afaceri în sectoarele alimentar, chimic şi agricol, a fost prim-ministru în perioada 2017-2021. Mişcarea „Milion Chvilek” a organizat proteste similare în 2019, la care au participat peste 200.000 de persoane.

Sursa: News.ro

