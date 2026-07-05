VIDEO: Sute de membri mascați ai grupării neofasciste Frontul Patriot au mărșăluit prin capitala SUA

Imaginile publicate de Getty Images au arătat, de asemenea, membri mascați care călătoreau cu metroul din Washington, în timp ce ceilalți pasageri îi priveau cu precauție.

Membrii au scandat „Viață, libertate, victorie!” și „Recuperați America!” în timpul demonstrației de sâmbătă, potrivit unui videoclip postat pe rețelele sociale.

Membrii grupului purtau măști albe și s-au adunat în fața gării Union Station din Washington, D.C. Ulterior, aceștia au mărșăluit spre Capitol Hill, a relatat WTOP.

Potrivit The Guardian , gruparea părea să fie condusă de Thomas Rousseau, fondatorul organizației neofasciste și supremaciste albe Patriot Front (”Frontul Patriot”, în traducere).

Acțiunea acestei grupări controversate a atras și câțiva contraprotestatari. Într-un videoclip, un bărbat cu un megafon a strigat către membrii Patriot Front: „Fiecare dintre voi justifică dreptul la avort, la naiba.”

Într-un comentariu transmis publicației Politico cu privire la marșul de sâmbătă, Departamentul de Poliție Metropolitană din DC a declarat că „monitorizează activitățile legate de Primul Amendament care au avut loc în această dimineață în cartierul Eastern Market”, adăugând: „MPD recunoaște dreptul indivizilor de a-și exprima pașnic opiniile și rămâne angajat în menținerea siguranței și securității publice pentru locuitorii și vizitatorii DC-ului.”

Membrii Patriot Front au fost văzuți ultima dată mărșăluind în weekendul de Memorial Day pe malul oceanului din Virginia Beach.

Patriot Front a fost fondat în 2017, în urma mitingului „Unite the Right” din Charlottesville, Virginia. Grupul neofascist a câștigat vizibilitate de-a lungul anilor, pe măsură ce persoanele legate de organizațiile care promovează supremația albă au fost larg acceptate de administrația Trump - susține The Guardian.

În 2022, un expert în grupuri extremiste a declarat pentru The Guardian că eforturile de strângere de fonduri și de mobilizare ale Patriot Front seamănă cu cele ale unei companii de producție media.

„Niciun alt grup al supremației albe care activează astăzi în SUA nu se poate compara cu Patriot Front în ceea ce privește capacitatea de a produce conținut media, de a mobiliza oameni la nivel național și de a se finanța”, a declarat Morgan Moon, cercetător de investigație la Centrul ADL pentru Extremism. „Tocmai acest lucru îi face să fie o preocupare deosebită.”

Cel mai recent, liderul Patriot Front a susținut că a participat la eforturile de ajutorare în urma inundațiilor mortale din centrul Texasului de anul trecut.

Marșul de sâmbătă are loc în contextul în care Trump a condamnat o presupusă „amenințare comunistă” în America, într-un discurs profund partizan, care a marcat începutul sărbătorilor dedicate împlinirii a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Casa Albă nu a răspuns la solicitarea „The Guardian” de a comenta dacă Trump condamnă acest ultim marș.