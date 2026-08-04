Aceste vietăți misterioase, care seamănă cu niște meduze, au fost observate pe plaja St Bees, din comitatul Cumbria.

Numeroase exemplare de „By-the-wind sailors” au fost aduse de valuri de-a lungul coastei din Cumbria.

Aceste organisme, cunoscute și sub denumirea științifică Velella velella, sunt înrudite cu caravela portugheză (Portuguese man o' war), însă sunt mult mai mici și, în general, sunt considerate inofensive pentru oameni.

Cu toate acestea, ele au celule urticante, iar autoritățile recomandă oamenilor să evite atingerea lor.

Denumirea lor provine de la o înotătoare care seamănă cu o mică velă.

Aceasta le permite să fie purtate de vânt și să călătorească pe curenții oceanici calzi, fiind amplasată deasupra unui disc albastru.

Aceste organisme au și tentacule scurte, prevăzute cu celule urticante, pe care le folosesc pentru a captura pești tineri în timpul deplasării, însă înțepătura lor este foarte slabă în cazul oamenilor.

O localnică, Louise Nicholson, le-a descoperit în timpul unei plimbări pe plajă.

Se crede că animalele marine albastre au fost aduse de apele calde provenite din Oceanul Atlantic.

Inițial, femeia a crezut că este vorba despre un tip neobișnuit de algă marină și aproape că a ridicat una de pe nisip, înainte de a se opri pentru a le fotografia.

Louise a declarat:

„Erau sute de exemplare și foarte mulți vizitatori le fotografiau.

Sunt absolut superbe, au doar aproximativ cinci centimetri. A fost o descoperire extraordinară într-o zi minunată.”

Louise a trimis fotografiile către Cumbria Wildlife Trust, care le-a publicat împreună cu informații despre aceste organisme.

Reprezentanții organizației au explicat:

„Se numesc By-the-wind sailors și, așa cum sugerează și numele lor romantic, își petrec viața plutind în bătaia vântului.

De asemenea, nu sunt meduze adevărate, chiar dacă seamănă foarte mult cu acestea.

Realitatea este și mai interesantă: fiecare «navigator» este o colonie de polipi care funcționează ca un singur organism, fiecare tip de polip având un rol diferit, precum hrănirea, reproducerea sau apărarea.”

Aceste creaturi sunt observate de obicei în apropierea coastelor Marii Britanii și Irlandei în timpul toamnei și iernii, când au loc furtuni.

Ele pot fi aduse la mal în număr de sute sau chiar mii de exemplare, fenomen supranumit de unii „mareea albastră”.