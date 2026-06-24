Angajații au primit cei 600 de euro în plus pe fluturașul de salariu, însă compania a realizat ulterior greșeala și a solicitat restituirea banilor. Incidentul a avut loc la o companie multinațională din sectorul refrigerării comerciale, activă din 1946 în provincia Belluno, iar reacția salariaților a fost una de revoltă și grevă, relatează fanpage.it.

Emailul care a declanșat conflictul

Potrivit Il Corriere della Sera, compania a transmis un e-mail către peste 600 de angajați, solicitând returnarea sumelor încasate în plus. Măsura a generat tensiuni și a dus la declanșarea unei greve de patru ore, la care nu au participat toți angajații, nemulțumirile fiind și legate de contractul suplimentar.

„În ultimele luni, mulți lucrători din schimburi au primit sume mai mari decât cele obișnuite, în unele cazuri chiar 600 de euro. Ulterior, compania a identificat o eroare de calcul, a convocat o întâlnire cu sindicatele și a anunțat necesitatea recuperării sumelor”, a declarat secretarul provincial Fiom Cgil, Stefano Bona.

Reprezentanții sindicali au precizat că firma a propus returnarea sumelor în tranșe, pentru a ușura povara asupra angajaților.

„Am cerut posibilitatea unor rate suplimentare în cazurile mai dificile. Însă problema principală rămâne salariul suplimentar, acesta fiind și motivul principal al grevei”, au transmis sindicaliștii.

Sindicatele susțin că incidentul nu este unul izolat, ci face parte dintr-un șir mai lung de probleme legate de salarizare.

„Angajații și-au exprimat nemulțumirea, mai ales că nu este prima dată când apar erori în fluturașii de salariu”, a concluzionat reprezentantul sindical.