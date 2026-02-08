Incidentul a avut loc în vara anului 2023, într-un bar din Rovigo.
Victima, un bărbat din Adria, savura o băutură când a fost atacat cu furie de inculpată, relatează ilgazzettino.it.
Femeia a luat o sticlă spartă și l-a lovit în mod repetat.
Cioburile ascuțite i-au mutilat fața și toracele, lăsând răni permanente.
Judecătorii au acordat o atenție specială gravității leziunilor, care, potrivit medicilor legiști au afectat grav fizionomia bărbatului, dar și funcțiile vitale.
Din acest motiv, tribunalul a decis că inculpata este pe deplin responsabilă. Astfel, românca a primit opt ani și zece zile de închisoare.
Sentința include, pe lângă detenție, și interdicția de a exercita funcții publice.
Despăgubiri civile
Pe plan civil, bărbatul a fost reprezentat de o avocată care a obținut o despăgubire financiară inițială semnificativă.
Judecătorul a dispus plata provizorie a sumei de 25.000 de euro , care trebuie achitată imediat.
În final, avocata a solicitat despăgubiri de 100.000 de euro.
Tribunalul a rămas în pronunțare cu privire la despăgubire, urmând să stabilească cuantumul final.