Corpul a fost descoperit de trei turiști aflați în zonă, care au alertat imediat autoritățile. Conform primelor informații, bărbatul ar fi decedat de câteva zile. Sergiu Cătălin Cosoiu avea 46 de ani și era dispărut din 23 ianuarie, atunci când familia a sesizat autoritățile. Descoperirea a avut loc în jurul orei 10:00, într-o zonă acoperită de vegetație, accesibilă doar pe jos, scrie publicația La Nuova Riviera.

Echipele de intervenție au trebuit să parcurgă aproximativ 30–40 de minute pe munte pentru a ajunge la locul unde se afla corpul, în timp ce ambulanțele și mijloacele de urgență au rămas mai jos, în vale. La fața locului au intervenit pompierii de la stația din Tolentino, cu sprijinul echipei SAF (Speleo Alpino Fluviale) din Macerata, Salvamontul, personalul medical 118 și carabinierii din cadrul Companiei Tolentino.

Odată ajunși la zona cascadei Tre Santi, medicul de pe ambulanță a constatat decesul bărbatului de 46 de ani. Cosoiu avea o firmă în domeniul construcțiilor și avea doi copii. Cauzele morții vor fi stabilite în urma investigațiilor suplimentare ale autorităților competente.