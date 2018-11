Suma uriașă cu care s-a vândut la licitație scaunul cu rotile folosit de Stephen Hawking

AFP

Un scaun cu rotile care i-a aparținut lui Stephen Hawking s-a vândut, joi, cu aproape 400.000 de dolari la o licitație organizață în scopuri caritabile.

Celebru pentru cercetările sale pe tema originii universului, Hawking a decedat în luna martie, la vârsta de 76 de ani. Cercetătorul suferea de scleroză laterală amiotrofică şi şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă ţintuit într-un scaun cu rotile.

O serie de obiecte care i-au aparţinut astrofizicianului, printre care eseuri, medalii, premii şi o copie semnată a lucrării sale „Scurtă istorie a timpului" au fost vândute joi în cadrul unei licitaţii online, alături de scrisori şi manuscrise ale lui Isaac Newton, Charles Darwin şi Albert Einstein, informează Reuters, citat de Agerpres.

Astfel, scaunul cu rotile s-a vândut pentru suma de 391.740 dolari, iar teza de doctorat a obţinut o sumă dublă.

Teza „Properties of expanding universes'', scrisă în 1965 şi care conţine 117 pagini, s-a vândut contra sumei de 584.750 lire sterline, cu mult peste estimarea iniţială de 150.000 de lire sterline.

Medaliile şi premiile, estimate la 15.000 de lire sterline, s-au vândut pentru 296.750 de lire sterline, în timp ce scaunul cu rotile motorizat de culoare roşie a obţinut 296.750 de lire sterline, în comparaţie cu valoarea estimată de 15.000 de lire sterline.

Casa Christie's a organizat licitaţia online, care a durat nouă zile şi s-a desfăşurat sub denumirea „On the Shoulders of Giants'', în scopul colectării de fonduri destinate fundaţiei Stephen Hawking şi Asociaţiei Bolilor Neuromotorii (Motor Neurone Disease Association.)

Licitaţia le-a oferit admiratorilor lui Stephen Hawking prilejul să cumpere obiecte care au aparţinut celebrului om de ştiinţă.

„Stephen Hawking a fost o personalitate la scară planetară. Avea abilitatea uimitoare de a se conecta cu oamenii," a declarata pentru Reuters Thomas Venning, conducătorul departamentului Books and Manuscripts din cadrul casei de licitaţii Christie's de la Londra, înainte de desfăşurarea evenimentului.

