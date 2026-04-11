Participa și șeful armatei din Pakistan - stat care a mediat, intreaga poveste. Potrivit jurnaliștilor care monitorizează demersul, cele două delegații, par să fi cazut de acord, pe unele puncte. Pe de altă parte, Donald Trump a dezvăluit într-o postare online, că armata americană a început să „curețe” strâmtoarea Ormuz, fără a da alte detalii.

Premierul pakistanez a purtat discuții separat, cu delegația americană și cu cea iraniană. Donald Trump l-a trimis la Islamabad pe JD Vance, vicepreședintele american cunoscut pentru atitudinea sa antirăzboi.

JD Vance, vicepreședintele SUA: „Încercăm să purtăm negocieri pozitive. Președintele ne-a dat indicații clare”.

Donald Trump, președintele SUA: „I-am trimis pe JD (Vance), pe Steve (Witkoff) și pe Jared (Kushner). Avem o echipă bună”.

Teheranul este reprezentat la Islamabad de ministrul de externe si de președintele Parlamentului iranian - fost primar al capitalei iraniene și fost lider în cadrul Gărzilor Revoluționare.

Dominic Waghorn, corespondent Sky News: „Iranienii au venit la Islamabad cu ideea că au câștigat. Oficialii iranieni cu care am discutat susțin că victoria le aparține în acest război. Au ajuns aici cu zâmbete pe buze, au mers oarecum țanțos de la aeroport. Iranienii sunt convinși că americanii nu vor relua ostilitățile și sunt convinși sunt aici ca să stabilească termenii victoriei lor. Americanii, evident, sunt de altă părere”.

Donald Trump: „Le-am spulberat marina, forțele aeriene. Toate sistemele antiaeriene au fost eliminate. Liderii au fost uciși. Totul a fost distrus. Au fost învinși din punct de vedere militar. Iar acum vom deschide Golful (n.r strâmtoarea), cu sau fără ei”.

Însă, deși armistițiul de două săptămâni anunțat de Trump prevede redeschiderea circulației prin Strâmtoare, puține vase au îndrăznit în ultimele zile să tranziteze zona. Iar petrolierele care au trecut ar fi plătit fiecare o taxă de două milioane de dolari.

Reporter: „Nu o să îi lăsați să impună taxe pentru trecerea prin Strâmtoarea, nu-i așa? Sunt ape internaționale…”

Donald Trump, președintele SUA: „Nu, nu vom permite asta”.

Reporter: „Cum arată pentru dumneavoastră o înțelegere bună?”

Donald Trump: „ Iranul să nu poată obține armă nucleară, acesta e primul lucru. Asta reprezintă 99% din țelurile noastre”.

Iranul insistă însă asupra dreptului de a îmbogăți uraniul și de a-și păstra capacitățile balistice, pe care americanii și israelienii le vor neutralizate. De altfel, fiecare parte a venit la negocieri cu un plan separat care include prevederi care se bat cap în cap.

În ajunul întrevederii, delegația iraniană și-a sporit solicitările. A cerut ca înainte de orice negociere de pace cu Washingtonul, să aibă loc un armistițiu în Liban dar și ca activele sale înghețate în urma sancțiunilor sa fie deblocate.

Atât Statele Unite, cât și Israel contestă includerea Libanului în acordul de armistițiu, însă marți sunt programate negocieri mijlocite de americani între delegații din cele două țări, privind dezarmarea luptătorilor Hezbollah.