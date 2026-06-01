În cadrul acestor contacte, Rubio a propus un plan care să permită o „dezescaladare treptată”, a declarat duminică un oficial american, potrivit Reuters.

Statele Unite au propus ca, într-o primă etapă, gruparea militantă Hezbollah, susţinută de Iran, să înceteze toate atacurile asupra Israelului, iar, în schimb, Israelul să se abţină de la escaladarea conflictului la Beirut, a declarat oficialul.

„Acest lucru ar crea spaţiu pentru o dezescaladare treptată şi o încetare efectivă a ostilităţilor”, a afirmat oficialul.

Aceştia au adăugat că Aoun a încercat să avanseze propunerea şi să obţină un acord.

Cu toate acestea, preşedintele Parlamentului libanez, Nabih Berri, care a susţinut că „garantează” angajamentul Hezbollahului faţă de un armistiţiu, a aruncat responsabilitatea asupra Israelului, cerându-i să înceteze să „tragă primul”.

Duminică, Netanyahu a declarat că a ordonat trupelor să avanseze mai adânc în teritoriul Libanului în cadrul luptelor împotriva Hezbollah, în ciuda unui armistiţiu anunţat cu mai bine de şase săptămâni în urmă.

În cadrul ultimei ofensive, trupele israeliene au capturat Castelul Beaufort, vechi de 900 de ani, şi o creastă strategică din sudul Libanului, a declarat armata duminică dimineaţă, la o zi după una dintre cele mai intense zile de atacuri ale Hezbollahului asupra nordului Israelului de la armistiţiul din aprilie, care a determinat închiderea şcolilor şi impunerea de restricţii.

Oficialul american a declarat că SUA nu se aşteaptă ca Israelul să suporte atacurile continue ale Hezbollah asupra civililor săi.