SUA au atacat o instalație nucleară a Iranului. Teheranul a lansat noi atacuri asupra vecinilor din Golf

Un posibil atac al Statelor Unite a lovit marți dimineață orașul Isfahan, din centrul Iranului, provocând o uriașă minge de foc pe cer, iar Teheranul a lovit un petrolier kuweitian încărcat la maxim în Golful Persic.

Atacurile arată intensitatea războiului care durează deja de o lună, pe care SUA și Israelul l-au declanșat împotriva Iranului. În acest timp, Iranul și-a menținut controlul asupra Strâmtorii Ormuz, blocând această cale navigabilă vitală pentru transporturile energetice globale, provocând o creștere vertiginoasă a prețurilor petrolului și destabilizând piețele mondiale. Președintele SUA, Donald Trump, care a insistat că există progrese în negocierile diplomatice pentru un armistițiu, a publicat pe internet un videoclip cu atacul asupra orașului Isfahan, în care explozii aprinse luminau cerul nopții.

March 31, 2026

Isfahan găzduiește unul dintre cele trei situri atacate anterior de armata americană în luna iunie, iar o parte din uraniul puternic îmbogățit al Iranului este probabil depozitat sau îngropat acolo. Între timp, Israelul a anunțat că alți patru soldați au fost uciși în timpul invaziei sale în Liban, la fel ca și alți doi membri ai forțelor de menținere a păcii ale Națiunilor Unite, ceea ce a determinat Consiliul de Securitate al ONU să programeze o ședință de urgență pentru marți seara. Iranul lansează noi atacuri asupra vecinilor din Golf și lovește un petrolier în apele din Dubai Prețurile spot ale țițeiului Brent, standardul internațional, au oscilat în jurul valorii de 107 dolari pe baril la începutul tranzacționării, în creștere cu peste 45% de la începutul războiului, pe 28 februarie, când SUA și Israelul au atacat Iranul. Strânsoarea Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, calea navigabilă care duce din Golful Persic și prin care este transportată o cincime din petrolul mondial în timp de pace, a determinat creșterea prețurilor globale la petrol, la fel ca și atacurile sale asupra infrastructurii energetice regionale din Golf. Ca răspuns la furia crescândă a țărilor arabe din Golf, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a insistat marți că Teheranul vizează doar forțele americane. Mai multe state au încurajat Washingtonul să continue războiul până când capacitățile militare ale Iranului vor fi distruse. „Operațiunile noastre vizează agresorii inamici care nu au niciun respect pentru arabi sau iranieni și care nu pot asigura niciun fel de securitate. Este timpul să alungăm forțele americane.”, a scris Araghchi pe X, potrivit Associated Press. În ciuda acestor cuvinte, atacurile asupra țintelor civile au continuat, o dronă iraniană lovind un petrolier kuweitian în apele din Dubai, provocând un incendiu care a fost stins ulterior, a declarat Biroul de presă din Dubai. Patru persoane din Dubai au fost, de asemenea, rănite când resturi de la o dronă interceptată au căzut într-o zonă rezidențială. Sirene de raid aerian au sunat în Bahrain, în timp ce Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că a interceptat trei rachete balistice lansate spre Riad, iar resturile căzute de la o dronă interceptată la sud-est de capitală au provocat pagube minore la șase locuințe. Sirene au fost auzite și în Ierusalim, iar explozii puternice au fost auzite la scurt timp după ce armata israeliană a avertizat asupra unui baraj de rachete venind din Iran.

Israelul și SUA lansează un nou val de atacuri asupra Iranului Israelul și SUA au lansat un nou val de atacuri asupra Iranului, lovind Teheranul în primele ore ale dimineții. Videoclipul publicat de Trump părea să arate un atac de amploare asupra orașului Isfahan, unde sateliții NASA de monitorizare a incendiilor indică faptul că exploziile au avut loc în apropierea Muntelui Soffeh, o zonă despre care se crede că adăpostește poziții militare. Iranul nu a confirmat încă atacul. O imagine din satelit realizată chiar înainte de războiul de 12 zile din iunie dintre Iran și Israel sugerează că Teheranul a transferat un camion încărcat cu uraniu puternic îmbogățit către instalația sa nucleară de la Isfahan. Imaginea de la un satelit Airbus Defense and Space Pléiades Neo arată un camion încărcat cu 18 containere albastre intrând într-un tunel la Centrul de Tehnologie Nucleară din Isfahan cu aproximativ două săptămâni înainte ca SUA să bombardeze locul. Analiștii au stabilit că camionul transporta probabil cea mai mare parte sau întreaga rezervă a Iranului de uraniu îmbogățit până la o puritate de 60%. Acesta este un pas tehnic scurt până la nivelurile de 90% necesare pentru fabricarea armelor.

Toate privirile sunt îndreptate spre Insula Kharg. Tot mai multe trupe de asalt americane se îndreaptă spre regiune Trump a declarat săptămâna aceasta că „se înregistrează progrese semnificative” în negocierile cu Iranul pentru încetarea operațiunilor militare. Totuși, el a precizat că, dacă nu se ajunge la un acord „în scurt timp” și dacă Strâmtoarea Hormuz nu este redeschisă imediat, SUA își vor extinde ofensiva prin „distrugerea completă” a centralelor electrice, a sondelor de petrol, a Insulei Kharg și, eventual, chiar a stațiilor de desalinizare. SUA au trimis, de asemenea, un contingent de 2.500 de pușcași marini în regiune, iar un altul este pe drum, ordonând totodată trimiterea a 1.000 de parașutiști în teatru de operațiuni. Trump a vorbit deschis despre posibilitatea de a încerca să cucerească Insula Kharg, principalul nod de export de petrol al Iranului, iar Iranul a acuzat SUA că folosesc diplomația pentru a trage de timp până când pot fi aduse mai multe trupe. SUA au vizat deja poziții militare de pe insula Kharg. Iranul a amenințat că va lansa propria invazie terestră în țările arabe din Golf și că va mina Golful Persic dacă trupele americane vor pune piciorul pe teritoriul său. De două ori în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, SUA au atacat Iranul în timpul unor discuții diplomatice la nivel înalt, inclusiv prin atacurile din 28 februarie care au declanșat războiul actual.

Sursa: Associated Press