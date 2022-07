SUA a publicat imagini din satelit cu o delegaţie rusă care inspectează drone militare în Iran

Armata iraniană a prezentat aceste drone unei delegaţii ruse pe 8 iunie şi 5 iulie la baza aeriană Kachan, la 200 de kilometri sud de Teheran, potrivit imaginilor din satelit prezentate de guvernul american.

''Publicăm aceste imagini făcute în iunie care arată drone iraniene pe care delegaţia rusă le-a inspectat în acea zi. Aceasta sugerează un interes susţinut al ruşilor de a achiziţiona drone de luptă iraniene'', a indicat Sullivan. ''Din ceea ce ştim, a fost prima dată când o delegaţie rusă vizitează o bază aeriană pentru o asemenea prezentare'', a transmis consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan, relatează agenţiile AFP şi EFE, citate de Agerpres.

