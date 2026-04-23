Măsura intervine în contextul în care Washingtonul a impus o blocadă asupra comerțului maritim al Iranului, în timp ce Teheranul a deschis focul asupra navelor pentru a le împiedica să traverseze Strâmtoarea Ormuz. La aproape două luni de la începerea războiului SUA-Israel împotriva Iranului, există puține semne că negocierile de pace ar putea fi reluate în timpul unui armistițiu fragil, arată Reuters, preluat de news.ro.

Închiderea strâmtorii a perturbat furnizarea a o cincime din petrolul și gazele la nivel mondial și a declanșat o criză energetică globală.

Navele interceptate

Forțele americane au capturat în ultimele zile și o navă cargo iraniană și un petrolier. Iranul a transmis că a capturat miercuri două nave container care încercau să iasă din Golf prin Strâmtoarea Ormuz, după ce a deschis focul asupra acestora și asupra altei nave – primele capturi de la începutul războiului.

Cele trei petroliere iraniene deviate de SUA în ultimele zile sunt:

- „Deep Sea" – superpetrolier încărcat parțial cu țiței, văzut ultima dată în urmă cu o săptămână în largul Malaeziei;

- „Sevin" – capacitate maximă de 1 milion de barili, încărcat în proporție de 65%, observat ultima dată în largul Malaeziei acum o lună;

- „Dorena" – superpetrolier încărcat complet cu 2 milioane de barili de țiței, observat ultima dată în largul coastei sudice a Indiei în urmă cu trei zile.

Comandamentul Central al SUA a anunțat miercuri, într-o postare pe X, că „Dorena" se află sub escorta unui distrugător al Marinei americane în Oceanul Indian, după ce ar fi încercat să încalce blocada.

Posibilă a patra interceptare

Forțele americane ar fi putut intercepta și petrolierul „Derya", au indicat surse din transportul maritim. Nava nu a reușit să descarce țiței iranian în India înainte de expirarea unei derogări americane privind achizițiile de petrol iranian, duminică. Aceasta a fost văzută ultima dată în largul coastei vestice a Indiei vineri.

Armata SUA nu a publicat o listă completă a navelor interceptate și nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind „Derya" și „Deep Sea" arată sursa citată.

Strategia americană

O sursă din domeniul securității maritime a declarat că armata americană încearcă să vizeze nave iraniene în afara Strâmtorii Ormuz, în ape deschise, pentru a evita riscurile reprezentate de minele marine în timpul operațiunilor.

De la începutul blocadei asupra navelor care intră sau ies din porturile iraniene, forțele americane au ordonat ca 29 de nave să se întoarcă sau să revină în port, a precizat Comandamentul Central al SUA.