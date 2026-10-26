Duminică seară, înainte de numărarea voturilor, fondatorul acestei formațiuni politice, Aleksandar Vučić, și-a recunoscut înfrângerea la parlamentare, în fața mișcării conduse de studenți.

Majoritate absolută pentru Lista Studenților

Conform estimărilor prezentate chiar de acesta, Lista Studenților ar urma să obțină majoritatea absolută în Parlament - cu până la 140 de mandate, din 250.

Anunțul a scos zeci de mii de oameni în stradă, la Belgrad. De data aceasta, nu pentru a protesta, ci să se bucure de rezultatul alegerilor.

Străzile din Belgrad s-au umplut de manifestanți, care și-au arătat, de această dată, entuziasmul. Oamenii au ieșit în stradă, la scurt timp după ce fostul președinte, Aleksandar Vučić, s-a declarat înfrânt în acest scrutin.

Aleksandar Vucic: Nu avem rezultatele finale. Mulți vor fi surprinși și veți înțelege cum unii oameni au mințit și au inventat lucruri, dar vreau să vă spun că, pe baza unui eșantion, este clar că am pierdut aceste alegeri. Lista Studenților va avea între 135 și 140 de mandate, iar noi (Partidul Progresist Sârb) vom avea în jur de 105. Niciun alt partid nu va fi în Parlament. Aceste alegeri anticipate - cu o prezență record la urne, aproape 70% - au avut loc pe fondul unei crize politice prelungite, marcată de manifestații ample, împotriva autorităților de la Belgrad.

Cum a luat naștere „Lista Studenților”

Partidul anti-guvernamental și anti-corupție intitulat „Lista Studenților” s-a născut în urma protestelor îndelungi, declanșate de prăbușirea, în 2024, a unui acoperiș de la gara din Novi Sad. 16 persoane și-au pierdut atunci viața, în accidentul considerat o consecință a corupției endemice din Serbia.

„Lista studenților” propune 250 de candidați fără legături politice: profesori universitari, actori, atleți, fermieri, și este deschisă de un doctor cardiolog. Mișcarea a promis eradicarea corupției și îmbunătățirea sistemului de învățământ.

Ilija Srdanović, candidat al Listei Studenților: În toată perioada dinaintea votului a fost clar că vom vedea astfel de imagini încurajatoare, care ne dau motive să credem că vom avea o prezență record la vot în alegerile parlamentare, cea mai mare din istoria recentă a Serbiei. Pe tot parcursul zilei de ieri, chiar și înainte de deschidere, s-au format cozi uriașe la unele secții de votare din Belgrad și Novi Sad.

De cealaltă baricadă, puternicul Partid Progresist Sârb al lui Aleksandar Vučić - care a demisionat din funcția de președinte, aflat la al doilea mandat, pentru a candida la postul de prim-ministru - a avut o mare parte a presei de partea sa. Vučić a promis pensii și salarii mai mari în sectorul public. Iar pe plan extern, păstrarea unei Serbii suverane, apropiată atât de Uniunea Europeană, cât și de Rusia și de Statele Unite.