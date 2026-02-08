Dezvăluirile au fost făcute din emailurile lui Epstein date publicității de Departamentul de Stat, arată The Mail on Sunday, preluată de news.ro.

E-mailurile dintre Epstein și Andrew arată că pedofilul a descris românca, studentă la București în 2008, drept „foarte drăguță" și „perfectă", adăugând că prințul a considerat-o „frumoasă" și că „niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele". Andrew a răspuns entuziast invitației de a repeta evenimentul: „Da, te rog!".

Femeia, adăugată pe lista de invitați în ultimul moment, a fost condusă de la casa complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, din Belgravia, la Palat. A doua zi, i-a mulțumit lui Epstein pentru „o experiență unică în viață". Nu este clar dacă a fost victimă a abuzurilor sale, însă documentele arată că Epstein i-a plătit chiria și facturi la dentist, i-a găsit un stagiu plătit în Londra prin intermediul omului de afaceri Lyndon Lea și a criticat-o ulterior că „a urmat propria cale".

Se cere redeschiderea anchetei împotriva lui Andrew

Dezvăluirea alimentează apelurile pentru redeschiderea anchetei Poliției Metropolitane împotriva prințului Andrew. Autorul regal Andrew Lownie consideră că „există motive întemeiate" pentru investigație și că Palatul ar trebui să examineze registrele de vizitatori.

Documentele Departamentului de Justiție al SUA, publicate recent, menționau inițial doar trei femei la cină — Sarah, Sue și Vera. Andrew organizase evenimentul la puțin peste un an după ce Epstein fusese eliberat din închisoare pentru ademenirea unei minore.

Poliția din Thames Valley examinează deja o acuzație conform căreia Epstein ar fi trimis o femeie să întrețină relații sexuale cu Andrew la Royal Lodge, Windsor — prima dată când o victimă susține că s-a întâmplat într-o reședință regală.

Vineri, Poliția Metropolitană a percheziționat locuințele lui Peter Mandelson, fost ministru și ambasador, în ancheta privind legăturile cu Epstein. Ghislaine Maxwell urmează să depună mărturie luni în fața Congresului american, dar se așteaptă să invoace dreptul de a nu se auto-incrimina.