„Războiul care se desfășoară nu este războiul nostru”, a spus Dmitri Peskov (foto, dreapta), care au subliniat că lupta din Orientul Mijlociu poate fi oprită doar de inițiatorul ei și că Rusia nu este „capabilă” să facă acest lucru.

Referindu-se la relațiile bilaterale dintre Moscova și Washington, el a menționat că Rusia se află în „procesul, să spunem, al etapei inițiale de relansare a relațiilor cu Statele Unite”.

„Vom proceda treptat, fără grabă, acționând din nou în interesul nostru”, a adăugat Peskov, într-un interviu acordat publicației Vesti, potrivit agenției de știri Baha.

Totodată, Peskov a abordat și tema negocierilor de pace, afirmând că discuțiile sunt suspendate în prezent din „motive obiective”. „Este clar că, în calitate de mediatori, al căror rol îl apreciem foarte mult, americanii sunt în prezent ocupați cu alte probleme”, a explicat el, adăugând că Moscova este „deschisă” la următoarea rundă de negocieri și „plină de răbdare”.