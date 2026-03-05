”Mă bucur foarte mult că Polonia, Varsovia şi preşedintele au fost vizitaţi de preşedintele României, care este partenerul nostru strategic, domnul Nicuşor Dan. Aşa cum am spus, România este partenerul strategic al Republicii Poloneze, începând cu anul 2009. Atunci preşedinţii noştri au semnat partenerul strategic, care a fost executat de mulţi ani şi acesta a fost subiectul vizitei de astăzi a preşedintelui României”, a spus preşedintele Poloniei, în conferinţa de presă comună cu preşedintele Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

El a arătat că de 3 zile în jurul Palatului Preşedinţial şi în Palat, mulţi invitaţi au văzut steagul României.

”Aş dori să reamintesc polonezilor şi românilor că este ziua solidarităţii între popoarele noastre, de aceea avem şi steaguri româneşti în palatul nostru. Bineînţeles, au fost pregătite şi pentru vizita domnului preşedinte, care este partenerul nostru strategic”, a mai spus el.

Preşedintele Poloniei a subliniat că, în ceea ce priveşte securitatea, cei trei piloni care unesc Polonia şi România au fost discutaţi: ”Alianţa Nord-Atlantică, căreia i-am consacrat mult timp, avem şi nişte scopuri economice, suntem parte a Uniunii Europene, am consacrat mult timp şi cooperării noastre, a Poloniei şi cu România, cu SUA”.

”Mă bucur foarte mult că împreună cu domnul preşedinte suntem convinşi despre faptul că atât prezenţa armatei SUA în Polonia şi în România, precum şi cooperarea în domeniul securităţii, este interesul atât al Poloniei cât şi al României”, a adăugat Karol Nawrocki.

El a mai spus că o mare parte a discuţiilor a fost consacrată celor două formate.

”Iniţiativa celor trei mări are peste 130 milioane de cetăţeni. Sunt economii care se dezvoltă foarte rapid şi joacă un rol foarte important din punct de vedere economic, ceea ce este aşteptat de popoarele noastre. În luna mai vom avea Summitul formatului B9. (..) Dorim să extindem acest format B9 în formatul B12 sau B11, pentru a închide această axă a responsabilităţii şi prin România sau prin Polonia”, a anunţat preşedintele Poloniei.

Karol Nawrocki a mai declarat că se bucură mult că a găsit în preşedintele Nicuşor Dan un partener iar în mai, în timpul summitului, vor putea să extindă această invitaţie în ţările scandinave.

”Discuţiile noastre au abordat şi nişte subiecte geopolitice. Ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu este un lucru firesc. Am discutat direcţia în care merge Uniunea Europeană. Ne-am ghidat de un pragmatism la ce ne aşteptăm de la Uniunea Europeană, pragmatismul care ia în considerare şi nişte emoţii şi perspectivele regiunii noastre. Împreună cu domnul preşedinte avem aceeaşi părere, ceea ce mă bucură foarte mult şi mulţumesc pentru acest fapt domnului preşedinte”, a mai spus Karol Nawrocki.

Preşedintele Poloniei a subliniat că în mod simbolic, dar în mod şi foarte practic şi real, manifestarea prieteniei şi a cooperării între România şi Polonia sunt militarii români din România.

”Nu vorbim numai de strategii, nu sunt numai discuţii politice, economice, despre formate politice, dar avem şi militari polonezi în România şi militari români în Polonia. Şi îi salutăm din suflet acum. Ne bucură relaţiile economice între Polonia şi România. Am consacrat şi un fragment al discuţiei noastre acestui subiect. Exporturile poloneze au crescut cu 3,3% în România, iar din România în Polonia au crescut cu peste 1,5%. Creşte numărul de companii care sunt interesate de investiţii în România şi cred că întâlnirea noastră de astăzi arată climatul pentru dezvoltarea economică spre folosul ambelor ţări”, a menţionat el.

Karol Nawrocki a amintit că au devenit preşedinţi în luna mai în anul 2025 şi se bucură foarte mult că va avea prilejul să se întâlnească cu Nicuşor Dan la Bucureşti în data de 13 mai în timpul Summit-ului B9.

”Întâlnirea noastră următoare cu siguranţa va fi Summit-ul NATO din Ankara, dar sunt confins că vor mai fi şi alte prilejuri pentru a ne întâlni în afara acestor formate”, a arătat preşedintele Poloniei în discurs.