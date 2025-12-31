Cete de urși, spectacol pe străzile din Comănești. Mii de oameni au ieșit să vadă festivalul datinilor de iarnă
31-12-2025
|
09:29
Sărbătoare pe străzile din Comănești, județul Bacău. După ce au colindat prin toată ţara, cetele de urşi s-au întors acasă pentru festivalul datinilor.
Mii de localnici au ieșit să admire alaiul colorat și zgomotos, format inclusiv din dansatori mascați și celebrele căprițe.
Oamenii sunt bucuroși că obiceiurile vechi încă se mai păstrează. La final, cel mai spectaculos număr a fost premiat.
