Reacții politice după comentariul SRI la adresa lui Ludovic Orban: „Ar trebui să aprindă toate semnalele de alarmă posibile”

"Nu e de mirare că am ajuns aici când Nicuşor Dan bagatelizează obligaţia de a numi o conducere civilă şi stăm cu un general, şef interimar de ani de zile. Când nu dai doi bani pe valorile democratice, ăsta e rezultatul, oligarhiile preiau puterea în stat, ca la Est", mai scrie deputatul.

Drulă îl critică şi pe preşedintele Nicuşor Dan pentru faptul că "bagatelizează" obligaţia de a numi o conducere civilă a SRI.

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"Eu înţeleg că băieţii care trag sfori au un moment de descărcare acum că au pus guvern şi i-au tras pe dreapta (cred ei) pe cei care l-au supărat pe Şeful. Probabil şi-au pus şi un pahar de vin de ăla scump distribuit de una din firmele lor cu produse de lux şi i-au dat liber lui Marincea la grozăvia asta de comunicare. Ai zice că e problema lor. Dar problema lor e problema noastră ca societate", se arată în postare.

O democraţie nu poate funcţiona cu servicii "scăpate de sub control", fără supraveghere civilă, adaugă fostul lider USR.

"Ieşirea SRI cu comunicat la ceas de noapte în care atacă un politician de opoziţie ar trebui să aprindă toate semnalele de alarmă posibile. Ameninţările abia voalate din mesaj arată reflexele anti-democratice ale celor care conduc această instituţie. Dacă ţara noastră ar avea un lider care preţuieşte libertatea de exprimare, pluralitatea şi valorile democraţiei liberale, mâine ar trebui să-l dea afară pe generalul Ionescu pentru această mişcare de intimidare, demnă de regimurile iliberale", scrie Cătălin Drulă pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

Fostul preşedinte al USR Cătălin Drulă, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a acuzat Serviciul Român de Informaţii (SRI) de "reflexe anti-democratice" şi reproşează instituţiei faptul că a atacat un politician de opoziţie.

Liderul PNL Iași: Declaraţia SRI, „o eroare gravă şi o ieşire instituţională impardonabilă”

La rândul său, deputatul liberal Alexandru Muraru, care este și președinte al PNL Iași, apreciază că declaraţia Serviciului Român de Informaţii (SRI) reprezintă "o eroare gravă şi o ieşire instituţională impardonabilă".

Serviciile de informaţii nu trebuie să intre în "războaie publice" cu oamenii politici, scrie deputatul PNL pe pagina sa de Facebook.

Reacţia publică a SRI la declaraţiile fostului premier Ludovic Orban reprezintă "un atac disproporţionat". O asemenea reacţie riscă să "prejudicieze" deopotrivă persoana vizată, credibilitatea Serviciului, reputaţia profesioniştilor care lucrează în această instituţie, dar şi încrederea publicului în neutralitatea politică a serviciilor de informaţii, se mai arată în postare.

"Oamenii politici fac declaraţii în fiecare zi, despre aproape orice, inclusiv despre serviciile de informaţii. Declaraţii corecte sau incorecte, reale sau imaginare, argumentate sau lipsite de probe, decente sau calomnioase. Dar misiunea SRI nu este să se războiască public cu un om politic sau altul, să distribuie certificate de responsabilitate politică ori să sancţioneze retorica unor foşti sau actuali demnitari. Misiunea sa este să apere securitatea naţională, statul şi cetăţenii României", subliniază Alexandru Muraru.

Potrivit acestuia, există o "diferenţă fundamentală" între dreptul unei instituţii de a clarifica informaţii factuale care îi privesc activitatea şi "tentaţia de a deveni participant" la o dispută politică.

"Când un serviciu de informaţii începe să califice discursul unui politician drept 'suburban', să interpreteze motivele unor declaraţii politice sau să vorbească despre 'lipsa de asumare a deciziilor politice', el părăseşte registrul comunicării instituţionale şi intră pe un teren care nu îi aparţine. Dar ceea ce face această reacţie cu atât mai greu de înţeles este contrastul izbitor cu tăcerea publică a SRI în faţa altor acuzaţii, incomparabil mai grave, care au privit chiar neutralitatea politică şi rolul constituţional al instituţiei", mai scrie liberalul.

El atrage atenţia că reprezentanţii SRI nu au exprimat "o asemenea indignare instituţională" atunci când, într-un documentar Recorder, fostul ministru al Finanţelor Dan Vîlceanu a relatat "episoade şocante despre presupusa implicare a conducerii SRI" în negocierile pentru formarea unui guvern.

"Nu am văzut aceeaşi vehemenţă nici atunci când SRI a fost acuzat în spaţiul public că nu a prevenit ascensiunea extremismului politic şi nici în faţa întrebărilor privind capacitatea instituţiilor de a identifica şi contracara, înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2024, operaţiunile de influenţă şi manipulare care au favorizat candidatura lui Călin Georgescu. (...) Şi atunci, de ce acum? De ce această promptitudine, această iritare şi acest limbaj neobişnuit de agresiv împotriva unui fost prim-ministru, Ludovic Orban, care astăzi conduce un partid neparlamentar? Selectivitatea reacţiilor publice poate devoalează standarde diferite, în funcţie de persoana care formulează criticile şi de contextul politic", transmite deputatul.

Conducerea SRI trebuie să explice cine a autorizat acest mesaj, care a fost raţiunea sa instituţională şi dacă au fost evaluate consecinţele asupra percepţiei publice privind neutralitatea Serviciului, adaugă Muraru.

"Cine a decis că SRI trebuie să răspundă astfel unui fost prim-ministru ar trebui să explice ce interes instituţional a servit această comunicare. (...) Cu cât o instituţie dispune de mai multă putere, cu atât obligaţia sa de autocontrol trebuie să fie mai mare. SRI nu este un actor politic, nu este un partid, nu este un minister şi nu este o persoană publică obligată să răspundă fiecărei critici", afirmă deputatul PNL.

Totodată, continuă el, serviciile de informaţii "trebuie să accepte controlul democratic", inclusiv atunci când acesta se manifestă prin întrebări incomode, suspiciuni sau critici publice.

"Nu orice critică este întemeiată, dar nici orice critică neîntemeiată nu justifică o reacţie instituţională agresivă. Într-o democraţie, puterea unui serviciu de informaţii nu se măsoară prin capacitatea de a intimida discursul critic, ci prin profesionalismul cu care îşi îndeplineşte atribuţiile fără să intre în competiţie cu actorii politici. Nu discut aici dacă afirmaţiile lui Ludovic Orban sunt adevărate sau false. Ele pot fi verificate, contestate şi combătute prin argumente şi mijloace legale. Discut despre standardul de comportament pe care trebuie să îl respecte o instituţie fundamentală a statului român", menţionează Muraru.