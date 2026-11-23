Potrivit specialiștilor citați de presa britanică, agentul patogen poate rămâne activ până la 12 zile pe anumite materiale textile și până la 14 zile pe suprafețe precum paharele, cănile și farfuriile, dacă acestea nu sunt curățate corespunzător, scrie Express.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a raportat o creștere a activității norovirusului în Anglia, pe măsură ce se apropie sezonul rece. Medicii recomandă populației să acorde o atenție sporită igienei, să dezinfecteze frecvent suprafețele atinse de mai multe persoane și să urmărească apariția simptomelor.

Numărul cazurilor este în creștere

UKHSA a raportat 257 de cazuri într-o perioadă de monitorizare de două săptămâni, până la jumătatea lunii noiembrie. În intervalul 26 octombrie – 8 noiembrie, numărul raportărilor a fost cu 40,4% peste nivelul obișnuit pentru această perioadă. Deși situația se menține în limitele așteptate, autoritățile estimează că numărul îmbolnăvirilor va continua să crească odată cu apropierea iernii.

Dr. Corné Hurter, director medical pentru servicii și furnizare în cadrul AXA Health, a explicat că norovirusul se transmite foarte ușor prin contact și poate provoca episoade de vărsături și diaree.

„Norovirusul este un virus extrem de contagios, care se răspândește prin contact și poate provoca vărsături și diaree persoanelor infectate. De aceea, este esențial să menținem o igienă corespunzătoare și să asigurăm curățenia, în condițiile în care numărul cazurilor continuă să crească”, a declarat medicul.

Cinci locuri din casă unde virusul poate persista

Specialiștii atrag atenția asupra mai multor obiecte și suprafețe care pot deveni surse de contaminare:

Bureții de vase – Pot adăposti numeroase tipuri de bacterii și virusuri, mai ales dacă sunt utilizați perioade îndelungate. Medicii recomandă înlocuirea lor frecventă și dezinfectarea riguroasă, inclusiv prin sterilizare în apă clocotită.

Vesela și ustensilele de bucătărie – Norovirusul poate persista pe pahare, căni și farfurii până la două săptămâni după contaminare, dacă obiectele nu sunt spălate temeinic. Acestea trebuie curățate cu apă fierbinte și un produs dezinfectant cu eficiență demonstrată împotriva norovirusului.

Mânerele ușilor – Fiind atinse frecvent de mai multe persoane, pot favoriza transmiterea virusurilor. Se recomandă dezinfectarea periodică, inclusiv cu produse pe bază de clor, și spălarea mâinilor cu apă și săpun după atingerea lor.

Aparatele și echipamentele din sălile de fitness – Acestea sunt folosite de numeroase persoane într-un interval scurt de timp. Medicii recomandă dezinfectarea aparatelor înainte și după utilizare. Dacă acest lucru nu este posibil, mâinile trebuie spălate imediat după antrenament.

Prosoapele și materialele textile – Norovirusul poate persista pe țesături până la 12 zile după contact. Specialiștii recomandă evitarea prosoapelor folosite în comun, utilizarea unor prosoape curate, personale și spălarea hainelor la un program de 60 de grade Celsius.

Care sunt simptomele norovirusului

Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), simptomele apar de obicei brusc, la una-două zile după expunerea la virus, și durează în general între două și trei zile.

Printre cele mai frecvente manifestări se numără:

greața;

vărsăturile, care pot fi puternice;

diareea apoasă;

febra;

durerile de cap;

durerile abdominale sau durerile musculare și corporale.

NHS recomandă persoanelor infectate să rămână acasă și să evite mersul la serviciu, la școală sau în spitale timp de cel puțin 48 de ore după dispariția simptomelor. În aceeași perioadă, acestea nu ar trebui să pregătească mâncare pentru alte persoane.

Spălarea mâinilor cu apă și săpun este esențială pentru prevenirea transmiterii virusului. Gelurile dezinfectante pe bază de alcool nu sunt eficiente împotriva norovirusului și nu trebuie folosite ca înlocuitor al spălării mâinilor.

Medicii recomandă, de asemenea, curățarea și dezinfectarea regulată a suprafețelor atinse frecvent, mai ales în locuințele în care există persoane bolnave.